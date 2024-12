Fábio Mitidieri confirma o retorno do IronMan 70.3 a Sergipe em 2025

A maior prova de triatlo do mundo já tem data marcada para retornar a Sergipe. O IronMan 70.3, que aconteceu no estado de forma inédita no último mês de novembro, em Aracaju, estará de volta à capital sergipana em 2025. A confirmação foi feita pelo governador Fábio Mitidieri, em reunião nesta segunda-feira, 16.

Fábio recebeu o CEO do IronMan Brasil, Carlos Galvão, e a secretária de Estado do Esporte e Lazer (Seel), Mariana Dantas. O chefe do Executivo estadual recebeu um troféu das mãos de Galvão pelo sucesso de Sergipe como sede da prova, e apresentou os números relacionados ao evento, considerados positivos.

“O IronMan foi um grande sucesso em Sergipe, marcando época e história para a gente. Galvão veio trazer os retornos que tivemos no ponto de vista econômico e de empregos, e eu disse a ele: o IronMan chegou e não sai mais. Em 2025, nós teremos de novo. Agradeço em nome do povo de Sergipe por esse grande evento. Foi o primeiro grande evento internacional que teremos aqui, e nós queremos muito mais. O IronMan agora é um pouquinho sergipano. Nos vemos em 2025″, exaltou Fábio Mitidieri.

De acordo com o CEO Carlos Galvão, foram 1.200 participantes e quase 5 mil pessoas que acompanharam o evento espalhado por Aracaju, especialmente concentradas na Orla da Atalaia, onde houve o encerramento. Ele endossou a fala do governador e confirmou o IronMan sendo realizado em Sergipe em 2025.

“Estamos muito felizes com esse primeiro IronMan 70.3 em Sergipe. Foi uma grata surpresa. Um evento que trouxe atletas de 14 países e 25 estados do Brasil, que conheceram esse estado maravilhoso. Deixo o nosso muito obrigado a vocês por nos receberem tão bem e pela confiança. Demos conta do recado juntos, e já vou anunciar aqui: em 2025 teremos mais uma edição do IronMan em Sergipe. Vai ser uma festa ainda maior e mais bonita”, disse Galvão.

Sobre a prova

O IronMan na modalidade 70.3 engloba 1,9 quilômetros de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21,1 quilômetros de corrida. Para a realização em Aracaju, recebeu apoio do Governo do Estado, por meio da Seel.

A atração de grandes eventos esportivos para Sergipe tem sido uma política adotada pela gestão estadual de forma contínua, a fim de não apenas fomentar o esporte no estado, como também movimentar toda uma cadeia econômica.

Foto: Arthur Soares