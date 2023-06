Fábio Mitidieri e Márcio Macedo participam da posse do advogado Breno Bergson para juiz titular do TRE-SE

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, juntamente com o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Márcio Macedo, participou da cerimônia de posse do advogado Breno Bergson Santos para o cargo de Juiz Titular do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE). A vaga é decorrente do término do primeiro mandato de Clarisse de Aguiar Ribeiro Simas. A solenidade aconteceu sexta-feira, 23, no plenário do TRE/SE.

Na ocasião, o governador Fábio parabenizou o novo Juiz Titular pela importante conquista e expressou votos de sucesso em sua nova missão. “A chegada de Breno fortalecerá ainda mais a Corte do TRE, pois ele traz consigo um notável conhecimento técnico e um compromisso sólido com a imparcialidade, transparência e eficiência nos processos eleitorais do nosso estado. Tenho plena confiança de que desempenhará seu papel com excelência, contribuindo para a construção de um ambiente democrático sólido e confiável. Desejo a ele uma carreira próspera e repleta de realizações. Juntos, seguiremos trabalhando em prol da justiça e do fortalecimento de nossas instituições”, expressou.

Breno destacou sua disposição em colaborar com os colegas juízes, servidores e demais integrantes do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, em busca de um ambiente harmonioso e de decisões fundamentadas, que promovam a confiança da sociedade nas instituições democráticas.

“Agradeço a presença do governador Fábio e a todas autoridades e a todos que acreditaram em minha capacidade de contribuir para a imparcialidade, transparência e eficiência dos processos eleitorais em nosso estado. É com grande comprometimento e dedicação que irei desempenhar minhas funções, buscando sempre a justiça e a equidade. Estou pronto para esse novo desafio e dedicarei meus esforços para que, juntos, possamos fortalecer a democracia e a justiça eleitoral em Sergipe, alcançando resultados significativos em prol do desenvolvimento do nosso estado e da consolidação de uma sociedade mais justa e igualitária.”