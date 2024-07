Fábio Snoozer abre a nova temporada do projeto Viva Música

Artista apresenta-se neste domingo, 7 de julho, no Shopping Jardins em Aracaju (SE)

Dando continuidade à programação que coloca em destaque os artistas que fazem a cena musical sergipana, o Shopping Jardins brinda o público de todas as idades com o talento de Fábio Snoozer. Neste domingo, 7 de julho, às 18 horas, o artista abre a 7ª temporada do projeto Viva Música e se apresenta na Praça de Alimentação Arcos. O acesso será gratuito e, durante o show intimista, as famílias terão a oportunidade de aproveitar os preços reduzidos em algumas bebidas e petiscos para deixar a noite ainda mais especial.

Líder da banda Snooze, o músico Fábio Snoozer iniciou a sua trajetória artística ainda na adolescência. Desde 2012, ele brinda o público com apresentações de voz e violão, além de atuar como baixista de grandes artistas e liderar o projeto Sgto. Mostarda em tributo aos Beatles. Nos últimos anos, também tem realizado iniciativas em homenagem a Caetano Veloso e à Legião Urbana.

O show intimista de Fábio Snoozer integra a programação de julho do Viva Música, que seguirá até o dia 28 com apresentações aos domingos, às 18 horas, nas praças de alimentação. Confira:

7 de julho, 18h – Fábio Snoozer na Praça de Alimentação Arcos;

14 de julho, 18h – Michele Borges na Praça de Alimentação Jardins;

21 de julho, 18h – Patrícia Luz na Praça de Alimentação Arcos;

28 de julho, 18h – Isys Nataly na Praça de Alimentação Jardins.

Viva Música

O quê? O projeto que coloca em evidência os talentos da cena artística sergipana brinda o público com a boa música de Fábio Snoozer.

Quando? Domingo, 7 de julho, a partir das 18h.

Onde? Praça de Alimentação Arcos do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Arquivo Pessoal do Artista

Lotti+Caldas Comunicação