FAMÍLIA CONFIRMA MORTE DE BEBÊ QUE NASCEU APÓS A MÃE, UMA JOVEM DE 20 ANOS, TER MORTE ENCEFÁLICA EM SERGIPE

A família da jovem de 20 anos, que teve morte encefálica em abril, após ser atingida por um tiro na cabeça no Bairro Lamarão, em Aracaju, confirmou neste domingo (02), que a criança, uma menina que nasceu no dia 8 de maio, morreu.

Maria Vitória nasceu prematura, de 26 semanas, de parto cesárea, pesando 580 gramas e foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, em Aracaju.

Kauane Ludmilla Dionísio Santos, de 20 anos, e mais duas pessoas foram baleados no Bairro Lamarão, no dia 17 de abril, por uma dupla armada. Um dos homens morreu cerca de 15 dias depois, no Huse. O outro teve alta e passa bem.

Relembre o caso

Um homem suspeito pelo crime morreu em confronto com a polícia no dia 22 de abril. Outros dois suspeitos de envolvimento no crime morreram neste domingo (2), em confronto com policiais militares.

