Família Monteiro realiza missa de gratidão pela vida de Valmir

Familiares, amigos e políticos se mobilizaram na manhã deste domingo, 14, no sítio Boa Vista, na cidade de Lagarto, para comemorar o aniversário e a vida da maior liderança política da cidade de Lagarto, Valmir Monteiro. Depois de passar alguns dias hospitalizado para se fortalecer e cuidar da saúde, recebeu alta e comemorou mais um ano de vida.

Aconteceu uma missa de gratidão, realizada pelo amigo e padre Pedro. A comemoração foi organizada pelos seus filhos como gesto de gratidão e fé, mesmo em momentos difíceis. A celebração serviu como um momento de reflexão e agradecimento, tanto para ele quanto para sua família e amigos próximos.

Segundo o deputado Ibrain, a passagem do aniversário de Valmir é um momento especial. “Meu pai é uma pessoa muito importante para a nossa família e para a nossa cidade. Muitas pessoa gostariam de estar aqui próximo dele, mas precisamos nos limitar aos amigos próximos e familiares. Agradecemos a Deus pela vida do meu pai e estamos com ele lutando pela sua saúde. Estamos certos de que vamos comemorar muitos anos da sua vida”, finaliza.

