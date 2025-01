Família que reside em Aracaju morre em acidente na Bahia

Um acidente envolvendo um caminhão e dois carros deixou quatro pessoas da mesma família mortos na noite de sexta-feira (17), na BA-099, em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador. A família morava em Aracaju.

As informações são de que o carro da família seguia no sentido Praia do Forte quando foi atingido pelo caminhão, que trafegava no sentido contrário junto com um outro carro. Com o impacto da batida, o veículo foi arremessado para uma estrada vicinal.

As vítimas foram identificadas como Luan Costa Araújo (condutor do veículo), Elijan Larry Lima Santos (esposa de Luan) e as filhos Heitor Costa Santos e Lyan Costa Santos.

A PM/BA informou que o motorista da caçamba foi submetido ao teste do etilômetro, testando positivo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi conduzido a 2ª Delegacia Territorial de Praia do Forte pelo crime de trânsito.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Camaçari.

Foto PM/BA