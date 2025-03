Famílias aproveitam programação dos 170 anos de Aracaju na Praça

Em mais um dia de festa, nesta segunda-feira, 17 de março, no aniversário de 170 anos de Aracaju, as famílias se reuniram na praça para reviver a cidade, celebrando a história e a cultura local. A programação começou no fim da tarde com a Orquestra Sanfônica de Aracaju, que deu o tom e o compasso da diversão. Em seguida, a noite foi embalada pelos shows do cantor Zeq’ Olliver e de Mestrinho e Mariana Aydar.

A aposentada Rosemira Rodrigues, de 79 anos, aprovou a iniciativa de levar a festa para vários pontos da cidade. “O ambiente está excelente e agradável, uma festa para toda a família. Estou gostando muito da organização”, disse ela, que estava acompanhada da filha Daniele Lino, do genro e do neto.

Quem também aproveitou a Praça Fausto Cardoso neste dia de celebração foi a servidora pública, Daniele Sobral, que levou os filhos e sobrinhos. “Acho fantástico esse tipo de iniciativa. Além de valorizar nossa cultura, é um momento para compartilhar com a família, filhos pequenos, sobrinhos e esposos. Minha mãe também está chegando com meus sobrinhos. É um momento ímpar. A gente gosta, participa e celebra o aniversário da minha querida Aracaju, 170 anos”, destacou.

A dona de casa Maria José Andrade também participou da festa e aprovou a iniciativa. “A cidade precisa desses momentos de interação. A prefeitura está de parabéns por realizar essa festa linda. O povo agradece”, destacou.

Texto e foto AAN