FAMÍLIAS CELEBRAM A VÉSPERA DO NASCIMENTO DE JESUS CRISTO NA VILA DO NATAL ILUMINADO, EM ARACAJU

As famílias sergipanas e de turistas aproveitaram a véspera de Natal, nesta terça-feira, 24, para curtir a programação e as atrações da Vila do Natal Iluminado, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, que contou com apresentações musicais e de teatro, além de muita alegria e diversão com os brinquedos e demais atrações do espaço.

A aposentada Expedita Oliveira levou as netas para a Vila do Natal Iluminado e o motivo foi bem especial: comemorar o aniversário de 12 anos da neta mais velha, que queria muito conhecer a pista de patinação no gelo. “Somos da Barra dos Coqueiros. Antes, passamos no shopping e ela disse que queria patinar no gelo no dia do aniversário. E, claro, vamos encerrar o dia com a ceia de Natal”, detalhou.

Roseane Maria de Jesus esteve pela primeira vez na Vila do Natal Iluminado este ano, para levar o irmão, que mora no interior da Bahia. Enquanto aguardava ele dar uma volta na roda-gigante, a dona de casa revelou que pretende vir mais vezes ao evento, porém quis aproveitar a programação antes de o irmão retornar para casa. “Moro aqui na região. Meu irmão chegou especialmente para a ceia de Natal e agora que temos a Vila no calendário, trouxe para ele conhecer, mas vou voltar com calma só com os meus filhos”, prometeu.

Esta é a segunda edição da Vila do Natal Iluminado e a sensação de tranquilidade, gerada com a presença das forças de segurança, atraiu muitas famílias para o local, como foi o caso de Manuela Carvalho, que levou o esposo e o bebê do casal para conhecer o espaço. “Decidimos aproveitar a véspera de Natal aqui na Vila justamente para buscar mais tranquilidade, mas estou vendo que é tudo muito organizado, acredito que, independentemente da data, teríamos a mesma calmaria. Nos sentimos muito amparados, além de toda a decoração estar linda, claro”, destacou.

Vila do Natal Iluminado 2024

A segunda edição da Vila do Natal Iluminado foi inaugurada no último dia 13 de dezembro e segue até o próximo dia 5 de janeiro, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia. Além de repetir o sucesso da roda-gigante em 2023, este ano a Vila trouxe a montanha-russa como novidade e a duplicação da pista de patinação no gelo, que agora conta com 300 m².

Outros sucessos de 2023, como a árvore de Natal de 20 metros de altura, a Casa do Papai Noel e a Igreja foram mantidos, e a inclusão do Teatro e da Arena Gamer fizeram a diferença da edição de 2024. O acesso a todas as atrações é gratuito.

Realização

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Energisa, Netiz e Deso.

Foto: Thiago Santos