Famílias celebram momento especial na Vila da Páscoa, fim de semana

Com clima acolhedor e programação que emociona, a Vila da Páscoa, evento realizado pelo Governo do Estado na região dos lagos da Orla da Atalaia, em Aracaju, tornou-se um ponto de encontro para as famílias sergipanas e turistas. De diferentes lugares e histórias, pais, filhos, avós, primos e toda a família se reúnem para viver experiências que vão além do lazer – momentos que aproximam gerações, criam memórias afetivas e celebram todo o amor e as reflexões proporcionadas pelo período pascal.

Uma dessas pessoas foi a dona de casa Patrícia da Silva, que decidiu curtir o feriadão da Semana Santa na Vila da Páscoa com os filhos, a nora e o neto. A familia já esteve no evento outras vezes e, como gostou bastante, decidiu voltar. “Gostei do evento porque está falando de Deus, então gosto de trazer a família”, justifica Patrícia. A filha mais nova dela, Michele Emily, também aprovou a programação religiosa e as opções de lazer. “O que eu mais gosto é a apresentação da Paixão de Cristo e a roda-gigante”, acrescenta a menina de 11 anos.

Quem também aproveitou para curtir a programação da Vila da Páscoa com a família foi a dona de casa Kelly Cristina. “É a primeira vez que viemos e já achei tudo muito lindo. Soubemos que aqui estava bem organizado e decidimos vir dar uma voltinha, conhecer. Queremos ir na roda-gigante. A programação está muito boa para a família, tem bastante coisa, muita variedade, está muito lindo, muito lugar bonito para tirar foto”, pontua..

O autônomo João Leal viajou de Vitória da Conquista, na Bahia, até a capital sergipana, para passar o feriado com a irmã, Patrícia, que mora em Aracaju. Eles aproveitaram o feriadão para conhecer a Vila da Páscoa. “Minha irmã falou que estava tendo este evento aqui, e a gente veio ver como é que estava, e está aprovado, nota 10. Tem bastantes opções para as crianças. Já deu para ver que meu filho está se divertindo, está gostando”, conta o turista.

Já o mecânico Rafael Alves visitou a Vila da Páscoa especialmente para participar do Sermão do Monte, ocorrido na Sexta-feira da Paixão, no último dia 18, mas não perdeu a chance, também, de conferir as outras atrações da Vila da Páscoa. “Viemos apreciar o Sermão do Monte, a convite do meu primo, Nemias, e dar um passeio aqui na Orla de Aracaju. A programação da vila está muito legal, eu gostei”, acrescenta. .

Assim como ele, a dona de casa Joyce Viana participou do Sermão do Monte ao lado dos filhos, Alessandra e Johny. “Eu estou achando maravilhoso, está sendo uma bênção. A gente sente a presença do Senhor Jesus e muitas pessoas aceitando Jesus, o que é o mais importante. Estou muito alegre. Decidimos vir para cá porque é o melhor lugar para estar na presença do Senhor Jesus, esse evento maravilhoso. Foi uma bênção para a família toda”, considera..

Vila da Páscoa

A Vila da Páscoa 2025 acontece diariamente até o dia 27 de abril, das 17h às 22h, na Orla da Atalaia, e é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e secretarias de Estado da Comunicação (Secom), da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). O evento conta com apoio da Netiz, Energisa e Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Foto: Erick O’Hara