Famílias curtem dia de São João no Arraiá do Povo e Vila do Forró

Neste 24 de junho, dia em que se comemora o São João, cerca de 22 mil pessoas escolheram o Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, em Aracaju, para celebrar a data. O evento promovido pelo Governo do Estado proporcionou a sergipanos e turistas uma noite repleta de shows, manifestações culturais e tradições juninas na Vila do Forró, com opções de lazer e diversão para todos os públicos. Igor Ativado, Fabiano Guimarães, Bruno e Marrone e Marcelo Bala foram as atrações do Palco Rogério, no Arraiá.

Sandrielly Jesus, de apenas 11 anos, é uma verdadeira entusiasta dos festejos juninos. Para comemorar o dia de São João, ela convenceu seus pais de que a melhor opção seria o Arraiá do Povo. “Eu gosto muito de São João. Por isso vim com os meus pais. Estou achando tudo muito bom. Também achei a Vila do Forró muito legal. Tirei um monte de fotos lá e gostei das comidas típicas”, disse.

Assim como ela, a servidora pública Glaucia Nunes, 42, aproveitou o dia de São João ao lado da família, divertindo-se com o esposo, a filha e a sogra, na Vila do Forró. Segundo ela, o evento apresentou melhorias significativas em relação ao ano passado. “É um ambiente bem familiar, tem restaurantes, lanchonetes e este ano ficou bem legal, porque ficou separado, os grandes shows lá, e aqui o forró pé de serra, que dá para trazer criança. Eu achei ótimo. Está super organizado, melhor que no ano passado, inclusive. Ficou bem legal”, apontou.

Para a dentista Liana Nascimento, 64, que tem frequentado a Vila do Forró desde a abertura do evento, no dia 1º, o espaço proporciona o melhor do período junino. “É algo fantástico, que cativa a gente pela segurança, pela escolha das atrações. Encontramos amigos que há muito tempo não vemos, porque hoje em dia Aracaju é uma cidade grande. Então, nada melhor do que passar o dia de São João no lugar que transmite essa mensagem do forró, do aconchego, do calor humano. É tudo de bom”, enfatizou.

Já a dona de casa Nelma Souza, 64, preferiu curtir o dia de São João assistindo aos artistas na arena de shows. Fã de Bruno e Marrone, ela veio de Propriá, no baixo São Francisco sergipano, curtir os festejos juninos na capital, e garantiu um lugar perto da grade para curtir a noite de São João ao som do seu ídolo. “É a primeira vez que venho ao Arraiá do Povo. Estou amando, está ótimo! Vim para curtir muito”, contou.

Do Camarote da Acessibilidade, a enfermeira Ana Lins, 52, também aproveitou a noite de São João assistindo aos shows do Arraiá do Povo. Ela veio de Ilhéus/BA com a família e vizinhos passar o período junino no país do forró, costume que já cultiva há quatro anos ininterruptos. “O São João aqui é muito bom, tem muita gente bonita, segurança espetacular, comida típica; é tudo muito bom. Ano passado foi muito bom, e este ano a organização melhorou ainda mais”, elogiou. Além disso, ela chamou a atenção para a iniciativa de incluir pessoas com deficiência em eventos deste porte. “As crianças com deficiência precisam ter sempre esse lugar para elas, têm que ser realmente incluídas dentro da sociedade e poder participar de uma festa boa como esta”, acrescentou.

País do forró

Durante 60 dias, o clima junino tomará conta do estado, fortalecendo o turismo, a cultura popular e aquecendo a economia em vários setores envolvidos na realização dos eventos. A programação do Arraiá do Povo e Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Secretaria Especial da Comunicação (Secom), Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e Banese, com apoio da Energisa, Netiz e Shopping Jardins, e patrocínio da Eneva, Pisolar, Deso, Maratá, GBarbosa e Serviço Social do Comércio (Sesc).

Foto: Diego Souza