Famílias curtem noite de Réveillon na Vila do Natal Iluminado em Aracaju

Na noite de Réveillon, 31, a Vila do Natal Iluminado contou com uma programação especial para celebrar a chegada de 2025. A Orla da Atalaia, em Aracaju, atraiu inúmeras pessoas que buscavam mais uma opção de lazer para a noite da virada. Dentre as atrações da noite, o público pôde prestigiar apresentações musicais, teatro e atividades de entretenimento. Durante os shows, a praça de alimentação esteve aberta, à disposição dos visitantes.

A programação começou às 19h, com o pianista João Ventura e teve sequência com as apresentações da cantora Ronise Ramos e do cantor Sandro Reis. As apresentações musicais foram finalizadas com Maraísa, que comandou a contagem regressiva para 2025.

A aposentada Silvia Maria Machado recebeu o convite da filha para ir à Vila no último dia do ano. “A primeira vez que eu estou vindo é hoje, minha filha que me convidou e como eu já estou na minha melhor idade, o Réveillon pra mim já não é mais aquele com fogos de artifícios, até meia-noite, mas eu adoro esse movimento todo, de todas as vilas, venho pra tudo que tem. E também aproveitei pra vir ver João Ventura cantar”, confessou.

O servidor Alisson Aires, natural de Feira de Santana, na Bahia, já morou em Sergipe por alguns anos. “Gosto muito de retornar aqui à minha terra. O Governo do Estado está de parabéns, como sempre muito bem organizado. Vale muito a pena, principalmente se pensar que é uma diversão gratuita e com segurança. Então vale muito a pena trazer a família”, concluiu.

Poliana de Souza, autônoma, é do interior de São Paulo e veio a Sergipe visitar os familiares. Na noite da virada, a paulista esteve com a família na Vila do Natal Iluminado. “Vim aproveitar a noite de Réveillon aqui e estou achando maravilhoso, totalmente diferente das coisas de onde a gente mora, estamos gostando de tudo”, contou.

Vila do Natal Iluminado

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Deso, Netiz e Energisa.

Foto : Igor Matias