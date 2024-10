Famílias relembram tempos de infância na Vila da Criança

Na Vila da Criança, não são só os pequenos que se divertem. Pai, mãe, avó, tio, todo mundo relembra um pouco dos tempos de criança. Isso porque o Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic), empenhou-se em preparar uma programação que abraçasse toda a família, com atividades e brincadeiras que podem ser realizadas em conjunto, como teatro, cinema e espaços criativos.

A advogada Sanny Melo esteve na Vila da Criança com seu bebê e o marido, e relembrou um pouco do seu tempo de criança. “É um espaço que foi voltado para todas as crianças, indiscriminadamente, com tantas atrações especiais, como cinema, teatro, espaço recreativo, roda gigante, fazendo com que nosso bebê aproveite o espaço, mas também nós, pais, tenhamos esse momento de recreação e curtição com ele, ao mesmo tempo que, justamente, acaba reacendendo a nossa criança interior, porque a gente também está curtindo igualmente”, contou.

A manicure Júlia Santos de Andrade levou o filho e os sobrinhos, mas também se divertiu na Vila. “A gente se sente como criança de novo, porque como eles brincam, a gente também brinca”, afirmou. Ela disse que o espaço a faz lembrar da sua infância. “Principalmente a roda gigante e o pula-pula, que é mesmo da infância antiga. As casas também, que parecem casas antigas, fazem lembrar muito”, confessou.

Pedro Lázaro levou, nesta quarta-feira, 16, sua filha e sua neta para a Vila da Criança, e gostou do que viu. “É tudo muito bonito. A gente vê o artesanato, que eu gosto muito. É um local que realmente desperta nas pessoas o desejo de participar dessas coisas que são fantásticas”, elogiou. O aposentado também estava acompanhado pela esposa, Vilma Canabarro, que também aproveitou para se divertir. “Eu estou achando lindo, muito divertido. Lá no fundo, a gente é um pouquinho criança também”, revelou.

Os pais de Maria Vitória levaram toda a família para a Orla da Atalaia. Ana Paula de Sousa Santos é assistente social, e contou que está curtindo junto com a filha. “Eu estou vivenciando a infância. Achei uma iniciativa incrível. Pretendo vir mais vezes, trazer irmã, irmão, todo mundo”, afirmou.

Vila da Criança

Além da programação artística no teatro e no cinema, a Vila da Criança conta com Arena Gamer, Aquário de Recreação, parque de diversões com opções de brinquedos acessíveis, casas temáticas e Minicidade.

O espaço tem ainda praça de alimentação, espaços para economia criativa e solidária, fraldário, sala de amamentação, além dos serviços de apoio e segurança.

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.

Foto: Igor Matias