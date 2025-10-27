Famílias se despedem das atrações culturais da Vila da Criança

Encerrando um mês de atividades voltadas ao lazer, à arte e à cultura, a Vila da Criança chegou ao fim neste domingo, 26, deixando lembranças e aprendizados para muitas famílias sergipanas. Realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), a programação gratuita teve início no dia 3 de outubro e proporcionou às crianças um contato direto com diferentes formas de expressão artística, com destaque para o teatro e o cinema.

Teatro

Sucesso de público desde a primeira edição, o teatro da Vila contou com espaço para 130 pessoas por sessão e duas apresentações diárias, às 18h e às 20h, sendo a segunda com intérprete de Libras. Além de promover o acesso à arte, o projeto fomenta a economia criativa, estimula a formação de plateia e desperta a sensibilidade infantil por meio da ludicidade.

Para o ator, diretor teatral e presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Sergipe (Sated/SE), Ivo Adnil, o espaço é um marco importante. “É maravilhoso ter um espaço como esse. Muita gente está chegando aqui e assistindo ao espetáculo pela primeira vez. O teatro oferece essa oportunidade de interação e de calor humano. Nossos atores e atrizes interagem com as crianças, e isso marca para sempre a vida delas. A Vila é um formato adotado pelo Governo de Sergipe que movimenta a economia criativa e fortalece o fazer teatral”, afirmou.

Jéssica Santana, que acompanhou a filha Letícia Garcia, elogiou a experiência. “O teatro foi delicioso, um momento único para as famílias, sempre interagindo com as crianças. Elas se divertem, aprendem e se apaixonam pela arte”, contou.

Pela segunda vez na Vila da Criança, Iasmin Nascimento levou o filho Benjamin, de 4 anos, e enfatizou a importância do projeto. “É uma iniciativa muito bonita. As crianças estão adorando, e é um aprendizado diário para todos. O espaço é ótimo, e espero que cada vez mais os pais incentivem seus filhos a conhecer mais sobre a nossa cultura”, frisou.

Cinema

Com espaço climatizado e capacidade para 80 pessoas, o cinema da Vila exibiu, diariamente, curtas-metragens sergipanos em seis sessões: às 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h e 20h30. As exibições contaram com recursos de acessibilidade, como legendas, intérpretes de Libras e sessões com audiodescrição.

O casal Juliana Mayara e Helbert Sá, de Nossa Senhora de Lourdes, conheceu a Vila da Criança pela primeira vez e elogiou a estrutura. “Apesar de termos vindo no último dia, gostamos muito do cinema. É uma oportunidade importante, principalmente para quem não tem condições de ir a uma sala comercial. Nossos filhos brincaram, desenharam, pularam e se divertiram muito”, contou Helbert.

O pequeno Theo Soares, de 9 anos, assistiu ao curta “Clandestino”, que combina filmagens em cidades do interior com técnicas de animação. “Achei o filme muito legal. Tinha um elefante rosa, um cachorro dentro de uma caixa, um leão e um macaco. Foi muito bom”, relatou.

A visitante Jucileide Correia também aprovou a experiência. “Achei um espaço muito legal e criativo. É uma distração ótima para as crianças e um momento de lazer para toda a família. A proposta do Governo é muito positiva, as crianças têm um lugar seguro e divertido para brincar e aprender”, afirmou.

Vila da Criança

O evento é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), com o apoio da Netiz e Iguá, e patrocínio do Banese.

Foto: Marco Ferro/Ascom Funcap