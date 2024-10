FAMÍLIAS SE DIVERTEM COM MUITA MÚSICA E TRANQUILIDADE NO BLOQUINHO DA CRIANÇA NA ORLA DE ATALAIA

Evento integrou programação especial de Dia das Crianças da Vila da Criança

O Dia das Crianças foi ainda mais especial para os pequenos que passaram pela Orla da Atalaia, em Aracaju, neste sábado, 12, para participar do Bloquinho da Criança, que foi animado pela cantora mirim sergipana Bia Moura, ex-participante do reality de música The Voice Kids. A ação integrou a programação da Vila da Criança, evento promovido pelo Governo do Estado entre os dias 7 e 26 de outubro.

Durante a tarde, a avenida foi fechada exclusivamente para o desfile do bloquinho e das famílias que o acompanharam. O percurso, de aproximadamente 1 quilômetro, saiu do Mundo da Criança em direção à Praça de Eventos da Orla, onde ocorre a Vila da Criança. A fim de garantir a segurança de todo o público, o trajeto foi monitorado por viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, além de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A autônoma Josi Gomes ficou sabendo sobre o Bloquinho da Criança pela imprensa e não perdeu a oportunidade de levar a filha, Elisa, de 4 anos, e o sobrinho, Miguel, 9. Segundo ela, a segurança reforçada foi um dos aspectos que mais chamaram a atenção. “Sempre que tem algum evento promovido pelo governo para a comunidade, eu participo, para as crianças se divertirem e saírem de casa um pouco. Eu venho tranquila, porque eu sei que não vai ter briga, nem confusão, porque sempre tem segurança”, considerou.

Assim como ela, o analista de sistemas Bruno Machado aproveitou o Dia das Crianças para curtir com a família. Ele e a esposa, Amanda, levaram os gêmeos Bruno Eduardo e Maria Eduarda, de 4 anos, para festejar com toda a alegria no Bloquinho da Criança. “Também vamos aproveitar hoje para conhecer a Vila da Criança. É uma boa iniciativa do governo para as crianças, mas os adultos se divertem também, a felicidade é essa. Foi tudo tranquilo, seguro, um ambiente bem familiar”, elogiou Bruno.

Outra família que se divertiu durante o evento foi a da assistente social Lícia Ramos, que levou a filha, Amora, de 2 anos e meio, e a sobrinha, Lara, 10, que é de Salvador (BA) e veio passar o feriado em Aracaju com a tia. “Eu achei interessante a iniciativa. Ainda não conheci a Vila da Criança, e eu achei que seria uma oportunidade para conhecer. A gente já vai aproveitar para caminhar até lá. As crianças precisam de momentos de lazer, e o bloquinho tem a ver com a nossa cultura carnavalesca, brasileira, sergipana. É importante a criança ter espaço para ver outras crianças, para dançar, para interagir, e conhecer a nossa cultura”, considerou.

Acompanhada da mamãe Julieth Souza, a pequena Ágatha, 7 anos, ficou encantada com os personagens que animaram o Bloquinho da Criança. “Eu fiquei animada. Gostei de tudo, e minha preferida é a Elsa”, contou a menina, que não perdeu a chance de tirar várias fotos com as princesas.

Teve também quem estava a passeio na Orla da Atalaia e se surpreendeu com o Bloquinho da Criança. Foi o caso dos turistas Pedro e Paloma, de Feira de Santana (BA), que faziam uma caminhada no local com a filha, Isabela, 8 anos, e aproveitaram para curtir em família. “A gente também foi à Vila da Criança ontem, e eu achei muito legal. Amei a roda-gigante”, disse a criança.

Com a preocupação de manter a programação totalmente adequada ao público infantil, também houve o cuidado com a escolha da cantora Bia Moura, que animou o desfile em um mini trio elétrico. “Eu amei demais o convite do Governo do Estado. É uma oportunidade incrível para mostrar um pouco do meu talento e também animar esse público maravilhoso no Dia das Crianças, trazendo muita música e alegria, para que todo mundo se divirta, todo mundo saia do chão, pule, cante comigo e que todo mundo tenha seu dia alegrado”, ressaltou a estrela mirim.

Na ocasião, a primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, fez questão de participar e interagir com as crianças e famílias. “Nosso objetivo, enquanto governo, foi reforçar a importância das brincadeiras, da convivência, do tempo em família, então é gratificante ver os pais brincando com os filhos, aproveitando esse momento juntos”, colocou a gestora.

Vila da Criança

Além da programação artística no teatro e no cinema, a Vila da Criança conta com Arena Gamer, Aquário de Recreação, parque de diversões com opções de brinquedos acessíveis, casas temáticas e Minicidade.

O espaço tem ainda praça de alimentação, espaços para economia criativa e solidária, fraldário, sala de amamentação, além dos serviços de apoio e segurança.

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.

