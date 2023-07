Fandoms se reúnem no RioMar Aracaju para mais edição do Retrô Games

Em sua 15ª edição, o evento geek reúne os fandoms no RioMar Aracaju, com uma programação voltada à cultura pop

Os aficionados pelo universo Geek têm encontro marcado neste domingo, dia 23 de julho, das 13h às 20h, no RioMar Aracaju, para prestigiar a 15ª edição do Retrô Games e conferir toda a programação preparada para os fandoms.

Tendo como objetivo ressaltar a cultura pop, o evento conta com atrações como desfile de cosplay, apresentação de dança, oficina de desenho, flash tattoo, campeonatos de K-pop, Fifa, Smack Bros, Multiverso (com premiação), Card game, Batalha campal, Just dance e Anime Q, além de comercialização de games famosos, jogos de videogame, tabuleiros e atividades que desafiam a mente.

Na última edição, que aconteceu em maio deste ano, o Retrô Games reuniu mais de 1.500 pessoas, em 5 horas de evento. Para este domingo, a organização aguarda um público ainda maior, interessado nas novidades que movimentam o universo geek.

“Mais uma vez vamos acolher o Retrô Games, evento que vem atender a demanda do público ligado à cultura pop. Além de permitir um mergulho neste universo cultural, a ação promove o encontro de fãs para compartilhar suas paixões e celebrar a criatividade, a imaginação e a comunidade que os une”, pontua Danielle Sônego, gerente de marketing do RioMar Aracaju.

O evento acontece na Arena RioMar, piso L2, ao lado da loja Camicado. O acesso é gratuito, mediante cadastro no SuperApp RioMar Aracaju.

Serviço

O quê?15ª edição do Retrô Geek acontece no RioMar Aracaju.

Quando? Domingo, 23 de julho, das 13h às 20h.

Onde? Na Arena RioMar, piso L2, ao lado da Camicado – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? Gratuito, mediante cadastro no SuperApp RioMar Aracaju.

Classificação? Livre.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação