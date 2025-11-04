Fanese firma convênio com Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe

A Faculdade de Administração, Negócios e Saúde de Sergipe (Fanese) firmou, nesta segunda-feira (03), um convênio com o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) para promover ações conjuntas voltadas à capacitação, pesquisa, estágios e projetos nas áreas de gestão pública e saúde.

Com o acordo, militares ativos, inativos e seus dependentes diretos (filhos e cônjuges) passam a ter 50% de desconto nos cursos de graduação e 20% nos cursos de pós-graduação oferecidos pela Fanese .

Para a Coordenadora Acadêmica, Marluany Poderoso, a parceria reafirma o acesso a educação, o compromisso da Fanese com a redemocratização do ensino.

“Dentro dessa base de redemocratização do ensino, é importante a gente levar em consideração que são parcerias como essa que buscam obviamente ampliar as possibilidades da classe de bombeiros, no sentido de que eles possam se especializar, ter acesso a cursos superiores de qualidade, com excelente corpo docente e, obviamente, ter um crescimento profissional na carreira”, ressaltou.

De acordo com o comandante-geral do CBMSE, Coronel Fábio Cardoso, a iniciativa contribui para a valorização e qualificação dos profissionais da corporação. “O acesso à educação de qualidade é fundamental para a modernização e a eficiência do nosso trabalho. Investir na formação contínua dos militares eleva a qualidade do serviço prestado à população”, afirmou.

Durante a cerimônia de assinatura, estiveram presentes o diretor-geral da Fanese, professor Marcel Figueiredo Ramos, a coordenadora acadêmica, professora Marluany Guimarães, e o comandante-geral do CBMSE, coronel Fábio Cardoso.

Por Navarro Comunicação