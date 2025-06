Fanese lança Projeto Caminhos com bolsas por meio de ações afirmativas

Comprometida com uma educação inclusiva, diversa, equitativa e baseada em ações afirmativas, a Fanese lançou o Projeto Caminhos, que oferece bolsas de estudo integrais para candidatos pretos(as), pardos(as), indígenas, quilombolas, transexuais, transgêneros ou com deficiência.

Para participar, é necessário realizar o processo seletivo da instituição, que será realizado de forma totalmente on-line e gratuita, com início nesta segunda-feira (30), às 9h, e encerramento no dia 6 de julho.

Será concedida uma (1) bolsa por curso presencial entre os bacharelados em Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Engenharia Civil, além dos cursos superiores de tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos e Sistemas para Internet. As bolsas não se aplicam aos cursos na modalidade EAD.

Para concorrer, é necessário:

Ter sido aprovado no processo seletivo da Fanese até 6 de julho de 2025, com nota mínima de 6,0 na redação

Ser brasileiro(a)

Não possuir diploma de curso superior

Não estar matriculado em outra instituição

Comprovar carência financeira com renda familiar per capita de até R$ 759,00

Estar inscrito no CadÚnico

O benefício é válido para ingressantes no segundo semestre de 2025, cobrindo 100% das mensalidades durante todo o curso. Os contemplados deverão renovar a bolsa a cada semestre, podendo estendê-la por até um ano além do prazo regular de integralização, se necessário.

Candidatos já beneficiados por outros programas de bolsa ou financiamento estudantil deverão optar exclusivamente pela bolsa do Projeto Caminhos.

O Projeto Caminhos representa mais um passo da Fanese na promoção do acesso ao ensino superior e na valorização da diversidade e inclusão no ambiente acadêmico, reforçando o compromisso institucional com uma sociedade mais justa e igualitária, conforme orienta a Política Institucional de Acessibilidade e Inclusão.

Por Fredson Navarro/ Navarro Comunicação