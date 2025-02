Fanese: alunos conquistam ouro e prata na 8ª edição da Copa Bahia Open de Judô na Bahia

Dedicação, disciplina e superação. Foi com esse espírito que os alunos da Fanese, Letícia Silveira e Suelton Alves, brilharam na 8ª edição da Copa Bahia Open de Judô, realizada pela Federação Baiana de Judô (Febaju), na Bahia, no último dia 15.

Em meio a mais de 900 atletas de cinco estados do Nordeste, a dupla trouxe para Sergipe uma medalha de ouro e outra de prata, ajudando o estado a conquistar o título de campeão geral da competição.

Os atletas competiram na categoria Nage-no-kata, conhecida por ser uma das bases do judô. Composto por 15 técnicas distribuídas em cinco grupos, esse estilo exige precisão, controle e sintonia entre os praticantes. Para Letícia, que tem apenas 17 anos, a experiência de participar da competição foi um verdadeiro teste de foco e resiliência.

“Foi uma sensação muito boa representar a Fanese em uma competição tão importante e conquistar o segundo lugar. Foi um momento de muita emoção e orgulho. O maior desafio foi controlar a ansiedade e executar a minha apresentação. Para superar isso, procurei respirar, manter a calma e ter a consciência de que treinei, colocando tudo em prática”, destacou.

A disciplina do judô também tem reflexo direto na rotina acadêmica dos atletas, além de contribuir para a performance no tatame. Letícia vê na organização desenvolvida no curso de Direito um grande diferencial para sua trajetória no esporte.

“A disciplina que venho desenvolvendo no curso de Direito tem me ajudado muito no esporte, principalmente na organização para conciliar os estudos e os treinamentos. Também a persistência para melhorar a cada dia e lidar com novos desafios.”

Aos 22 anos, Suelton conquistou a medalha de ouro e revelou como equilibra estudos, trabalho e treinos sem comprometer o desempenho. Mesmo com a rotina intensa, seu foco segue na evolução.

“Divido meu dia com bastante organização. Durante a semana, reservo tempo para os estudos e o trabalho, e os treinos técnicos acontecem nos fins de semana ou nos momentos livres. Não há segredo: é treino, treino, treino. Superar a exaustão, os desafios, ter disciplina e foco. A evolução vem dessa forma”, afirmou.

O medalhista já projeta novas metas para o futuro, mirando a seletiva dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que acontecerá no segundo semestre.

“Ano passado, fiquei em segundo lugar, mas não estava treinando tanto quanto no início deste ano. Meu objetivo agora é alcançar o primeiro lugar e representar a Fanese no cenário nacional, colocando a faculdade no topo, que é onde ela merece estar”, ressaltou.

O sensei Élvio, responsável pelos treinos da dupla, destacou o comprometimento dos atletas e a importância do esporte na formação acadêmica e profissional.

“Desafio sempre tem, porque precisamos conciliar a agenda de trabalho de Suelton e os estudos de Letícia, mas eles levam muito a sério a faculdade e o curso de Direito na Fanese. Com o apoio dos policiais Cabo Guimarães e Sargento Henrique, conseguimos organizar um treinamento intenso, que resultou nesse grande feito para o esporte sergipano”, afirmou.

Para o treinador, o comprometimento dos dois atletas é impressionante, mostrando que todo amor, dedicação e respeito pelo judô se estendem para fora dos tatames, influenciando diretamente na construção de valores essenciais.

“O que mais me deixou fascinado foi ver a seriedade e o comprometimento de ambos. Eles mostraram que o judô vai além do tatame, influenciando diretamente na organização dos estudos e do trabalho. Essa disciplina faz a diferença dentro e fora da universidade”, concluiu.

O resultado no Open Bahia de Kata vai muito além das medalhas. Ele representa disciplina, dedicação e equilíbrio entre a vida acadêmica e o esporte. Na Fanese, o incentivo ao desenvolvimento dos alunos ultrapassa as paredes das salas de aula, valorizando a construção de trajetórias que unem conhecimento, superação e compromisso.

Por Assessoria de Imprensa da Fanese

Foto Arquivo Pessoal