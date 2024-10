Fanese realiza aulão beneficente para OAB e arrecada brinquedos em ação

A Fanese realizou mais uma edição do Aulão Beneficente para o Exame da OAB, unindo preparação acadêmica e solidariedade. Com o tema “Doe um brinquedo e faça uma criança feliz”, o evento organizado pela Coordenação de Direito da faculdade não só ajudou os estudantes a se prepararem para um dos exames mais importantes da carreira jurídica, como também arrecadou brinquedos que serão doados para as crianças da Creche Almir do Picolé.

O Aulão focou nos principais conteúdos das últimas provas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), oferecendo aos estudantes a oportunidade de se familiarizarem com o formato da exame e as estratégias para alcançar a aprovação na primeira fase do exame. Ao mesmo tempo, o evento teve um forte caráter social, promovendo a solidariedade.

“Nossa principal missão é arrecadar brinquedos que serão doados no Dia das Crianças, em 12 de outubro. Ao falarmos em Direitos Sociais, pensamos em garantir o direito à felicidade, e um brinquedo pode despertar esse sentimento. Paralelamente, estamos também ajudando na preparação dos nossos alunos”, destaca o coordenador do curso de Direito, professor Dr. Edson Oliveira.

Para a coordenadora adjunta do curso de Direito, Me. Marluany Sales, a parceria entre a Fanese e a Creche Almir do Picolé reforça o compromisso social da faculdade. As duas instituições já haviam se unido anteriormente em ações sociais.

“A Creche Almir do Picolé é uma instituição séria, com anos de atuação reconhecida na sociedade sergipana, sempre arrecadando doações e promovendo o bem para muitas crianças”, complementou a professora.

O Aulão Beneficente ofereceu aulas sobre Direito Administrativo, Direitos Humanos, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito Penal e Processo Penal, Direito Constitucional e Direito Processual Civil.

Ao final do evento, houve sorteio de livros para os participantes, fechando a ação com um gesto de incentivo ao estudo e à leitura. Com esse evento, a Fanese reafirma seu compromisso com a educação de qualidade e as ações sociais que impactam a comunidade sergipana.

Fredson Navarro/ Navarro Comunicação