Fanese recebe o senador Alessandro e homenageia empresários sergipanos

A Fanese vivenciou um momento de grande relevância institucional ao receber o senador da República, Alessandro Vieira, para uma palestra que destacou o papel fundamental do Senado Federal na consolidação da democracia brasileira, nesta segunda-feira (14).

O encontro reforçou o compromisso da instituição em promover debates que fortaleçam a cidadania e incentivem a participação ativa dos estudantes na construção de uma sociedade mais justa e consciente.

Durante sua fala, o senador compartilhou experiências de sua atuação no Congresso Nacional, abordando temas como representatividade política, transparência e o impacto das decisões legislativas na vida dos brasileiros.

“Acho que a grande missão de cada eleitor é encontrar representantes honestos. Se puder ser honesto e qualificado, melhor ainda — vai fazer um melhor uso daquele espaço”, afirmou Vieira.

O senador ressaltou ainda que a vitória eleitoral não pode ser colocada acima de princípios e valores.

“Eu acho que essa é a chave que vira, e a pessoa deixa de ser um político bem-intencionado e vira mais um do mesmo”, destacou.

A palestra reuniu acadêmicos, professores e representantes da comunidade externa, que participaram ativamente com perguntas e reflexões sobre o cenário político atual. Para a coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), trazer esse debate para os jovens mostra que é possível adotar uma postura diferente e que, ao ingressar na política, ainda é viável propor projetos que façam a diferença.

A manhã também foi marcada por homenagens a dois nomes que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da Fanese e da educação em Sergipe: os empresários Milton Andrade e Alberto Almeida. Cada um recebeu uma placa de reconhecimento pelo apoio contínuo às iniciativas da instituição e pelo compromisso com a valorização do ensino superior no estado.

O diretor da Fanese, Marcel Ramos, destacou a importância da presença do senador Alessandro Vieira, especialmente para os estudantes do curso de Direito, que puderam compreender, de forma mais concreta, o papel do Senado Federal na democracia brasileira.

“Nessa oportunidade única, que amplia o conhecimento, gera questionamentos, gera reflexões — isso se torna bem democrático dentro de um ambiente universitário”, afirmou Ramos.

Ele também explicou que a escolha dos homenageados foi pensada de forma a refletir os pilares da própria instituição. Segundo o diretor, o empresário Milton Andrade é reconhecido por seu espírito empreendedor, característica que dialoga diretamente com os cursos da área de negócios ofertados pela Fanese. Já Alberto Almeida, além da sólida trajetória profissional, é admirado pela seriedade na gestão financeira, reforçando o compromisso com a transparência e a eficiência — valores que também fazem parte da cultura da instituição.

Mais do que uma simples cerimônia, o momento foi marcado por reflexões, trocas de experiências e reconhecimento — elementos fundamentais para a formação de profissionais éticos, críticos e preparados para os desafios do mundo contemporâneo.

Por Fredson Navarro/ Navarro Comunicação

Foto Larissa Barros