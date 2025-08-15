Fapitec/SE apoia realização do VI Encontro de Economia Aplicada

Durante os dias 14 e 15 de agosto, o auditório da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Sergipe (Adufs) foi palco do VI Encontro de Economia Aplicada de Sergipe, evento que contou com o patrocínio do Governo de Sergipe por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE), além do Banco do Nordeste do Brasil (BNB).

A iniciativa é fruto da parceria entre Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (Fies), por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), e a Universidade Federal de Sergipe (UFS), por meio do Laboratório de Economia Aplicada de Desenvolvimento Regional (Leader), do Programa Acadêmico de Pós-Graduação em Economia (PPGE) e do Departamento de Economia (DEE).

Os projetos apresentados incluíram o intitulado ‘Gestão dos programas de fomento à ciência, tecnologia e inovação no estado de Sergipe: avaliação de resultados, construção de indicadores e proposição de melhorias’’, coordenado pelo pesquisador José Ricardo Santana. “Realizamos o encontro desde 2015, então esse evento está completando 10 anos. E esse ano estamos tratando do desenvolvimento de transição energética. Nesta edição tivemos 39 trabalhos, onde 16 foram aprovados”, salientou.

“Para nós é de fundamental importância avaliar os programas, de ver os resultados, o que a empresa apontou como resultado esperado, como também a dificuldade para ter aquele resultado alcançado. Então, o acesso aos dados cedidos pela Fapitec/SE foi de fundamental importância para a execução do estudo”, explicou uma das pesquisadoras bolsistas do projeto, Dayanne Santos.

“A Fapitec/SE articula a realização de eventos como o VI Encontro de Economia Aplicada, que promovem a disseminação do conhecimento e a aplicação prática da pesquisa em nosso estado. Os projetos apresentados demonstram o impacto positivo das ações de fomento à ciência, tecnologia e inovação”, afirmou o diretor-presidente da Fapitec/SE, Alex Garcez.

Encontro

Além de aproximar a UFS a outras instituições de pesquisa, o evento busca fortalecer a relação entre a comunidade acadêmica e a sociedade local, servindo como um canal para divulgar o trabalho do programa e de seus grupos de pesquisa.

Ao longo dos dois dias de programação, foram realizadas quatro sessões temáticas para apresentação dos artigos dos participantes, uma mesa-redonda sobre ‘Perspectivas da transição energética em Sergipe’, palestra com pesquisadores e um minicurso sobre Data Science aplicado à Economia.

Foto: Ascom/Fapitec/SE