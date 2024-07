Fapitec/SE convoca doutores da saúde para propor temas do PPSUS

Contribuição é feita a partir do preenchimento do formulário para definição das áreas estratégicas de pesquisa

O Governo de Sergipe, por intermédio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE), se prepara para lançar a 8ª edição do Programa Pesquisa para o Sistema Único de Saúde (PPSUS). Para isso, a instituição convoca pesquisadores doutores da área da Saúde para proporem linhas temáticas através do preenchimento de um formulário. A contribuição poderá ser feita até o dia 11 de julho.

A iniciativa que parte do Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde e o do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), objetiva promover um modelo de gestão descentralizado e participativo, envolvendo em sua execução agentes como profissionais da saúde, representantes da sociedade civil e pesquisadores.

“Dessa forma, a comunidade de ciência em Sergipe, sobretudo os pesquisadores doutores, terão a oportunidade de indicar as reais necessidades de investigação científica na área da saúde. A contribuição de cada pesquisador é valiosa para o sucesso do programa”, explicou o diretor-presidente da Fapitec/SE, Alex Garcez.

PPSUS

O Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS) é uma iniciativa que objetiva descentralizar o fomento à pesquisa em saúde nas Unidades Federativas (UF), que promove o desenvolvimento científico-tecnológico, visando atender as demandas e peculiaridades específicas de cada UF do Brasil, refletindo na redução das desigualdades regionais.

Clique aqui para acessar o formulário.