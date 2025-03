Fapitec/SE divulga edital inédito para bolsas de pesquisa no interior

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE) tornou público nesta segunda-feira, 31, o edital n° 09/2025, que corresponde ao Programa de Bolsa de Produtividade em Pesquisa, Estímulo à Interiorização Científica e Tecnológica no Estado de Sergipe. A chamada pública conta com investimentos oriundos do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec), geridos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec).

O edital tem como objetivo a concessão de auxílio à pesquisa e bolsa de produtividade para pesquisadores doutores que possuam vínculo empregatício ou funcional com Instituições de Ensino Superior (IES) e/ou Pesquisa localizadas nos municípios do interior do estado de Sergipe, exceto São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro.

Para o diretor-presidente da Fapitec/SE, Alex Garcez, a iniciativa busca garantir inclusão e oportunidades para pesquisadores de todo estado, descentralizando as ofertas de bolsas na capital. “A Fapitec/SE está comprometida em fomentar a pesquisa e o desenvolvimento científico em todo o estado de Sergipe. Com o lançamento deste edital inédito para bolsas de pesquisa no interior sergipano, estamos demonstrando nosso compromisso em promover a inclusão e a igualdade de oportunidades para os pesquisadores e estudantes do interior do estado”, salientou.

Formas de apoio

Serão apoiados até dez projetos de interiorização científica e/ou tecnológica, cada um com recursos de até R$ 15.000,00 na modalidade de auxílio financeiro ao pesquisador, segmentado da seguinte forma: 60% ou R$ 9.000,00 para despesas de custeio (itens correntes), 40% ou R$ 6.000,00 para despesas de capital (itens permanentes). Assim, o edital conta com um investimento global de R$ 1.165.200,00.

“O Funtec desempenha um papel fundamental na promoção do subsídio financeiro para a plena execução das pesquisas em nosso estado, fortalecendo assim a cadeia produtiva científica sergipana”, disse o secretário do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa.

Além disso, serão cedidas Bolsa de Produtividade em Pesquisa (PP) da seguinte forma: até dez quotas de bolsas de PP, sendo uma por projeto, com valor individual de R$ 1.430,00 , por um período de até 24 meses.

Ainda serão concedidas até 80 quotas de bolsa de Iniciação Científica e/ou Tecnológica, sendo oito por projeto, com valor individual de R$ 700,00, por um período de até 12 meses. Do quantitativo das bolsas concedidas por projeto, seis bolsas de IC e/ou IT serão implementadas nos primeiros 12 meses do projeto e as duas bolsas IC e/ou IT serão implementadas nos últimos doze meses do projeto.

Cronograma

As inscrições para o edital n° 09/2025 já estão abertas e seguem até o dia 29 de abril. Para mais informações sobre a chamada pública acesse o site oficial da Fundação (fapitec.se.gov.br/) e vá até a aba ‘editais abertos’.

Foto: Ascom Fapitec/SE