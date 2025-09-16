FAPITEC/SE LANÇA EDITAL DE CONSULTORIA PARA ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM SERGIPE

Edital de seleção e credenciamento de consultoria especializada ad hoc para análise técnico-científica tem validade de 24 meses

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), lançou o edital de seleção e credenciamento de consultoria especializada ad hoc para análise técnico-científica de propostas de pesquisa e desenvolvimento.

O edital é voltado para pesquisadores com titulação mínima de doutorado, que fazem parte de Instituições de Ensino Superior (IES), Instituições de Pesquisa ou Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), localizadas no território nacional, exceto as sediadas em Sergipe. Excepcionalmente, nesta chamada pública, será permitida a participação de profissionais, sem vinculação a IES/ICT’S com outras titulações (especialização, mestrado, experiência comprovada em análise de projetos de empreendedorismo) para avaliações de editais de empreendedorismo.

O diretor-presidente da Fapitec/SE, Alex Garcez, explica a importância do credenciamento. “Para dar transparência, selecionamos credenciados qualificados para analisarem e avaliarem as propostas que são submetidas aos programas institucionais da Fapitec. É uma forma de assegurar também a qualidade e imparcialidade dos pareceres técnicos dos programas e projetos de fomento da Fapitec”, disse.

O edital nº 01/2025 tem validade de 24 meses e os consultores credenciados receberão um valor por parecer técnico emitido e aprovado pela Fapitec/SE..

Inscrições

Os pesquisadores interessados deverão encaminhar, exclusivamente por meio eletrônico, a documentação obrigatória para o e-mail camaradeassessoramento@hotmail.com, com o assunto “Candidatura – Avaliador Ad Hoc FAPITEC. Para mais informações basta acessar o site www.fapitec.se.gov.br e clicar na aba “editais abertos”.

Ascom Fapitec