Fapitec/SE lança edital do Programa de Apoio e Desenvolvimento de Políticas Públicas em Educação Básica e Profissionalizante

Ação visa contratar projetos em diversas linhas temáticas relacionadas à educação básica e profissionalizante

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), lança nesta quarta-feira, 5, o edital nº 04/2023 referente ao Programa de Apoio e Desenvolvimento de Políticas Públicas em Educação Básica e Profissionalizante para o Estado de Sergipe.

O programa visa apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação mediante a seleção de propostas inovadoras com potencial para solucionar problemas associados à educação básica e profissionalizante no estado de Sergipe. O Edital prevê um montante de R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais), oriundos do orçamento da Seduc para execução de 10 projetos.

O secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, destaca a importância da parceria entre a Fapitec e a Seduc no fomento à pesquisa. “O governo tem a missão de criar um ambiente favorável para os nossos pesquisadores. Nada melhor que incentivar a pesquisa dentro da escola para que eles despertem esse interesse pela ciência, já que os jovens são o futuro do nosso estado”, completa.

O presidente da Fapitec/SE, Alex Garcez, vê com bons olhos a realização desse edital. “É uma importante iniciativa para o desenvolvimento educacional de Sergipe, que proporcionará oportunidades de aprimoramento na educação básica e profissionalizante do Estado”, destaca.

As linhas temáticas para concessão de apoio financeiro são: Cultura da paz e Segurança nas escolas, Ensino Fundamental e Médio, Educação Profissional e Censo Escolar. O período para submissão de propostas segue até o dia 22 de agosto. Já a contratação dos projetos aprovados está prevista para acontecer a partir de 13 de novembro.

“O investimento em projetos de pesquisa científica voltados à Educação Básica e Profissionalizante confirma o compromisso do Governo do Estado de se embasar nas melhores ideias e inovações sociais e tecnológicas para a tomada de decisão e no desenvolvimento de políticas públicas educacionais para Sergipe”, enfatizou o secretário da Seduc, Zezinho Sobral.

O período para submissão da proposta por meio eletrônico (Protocolo Externo do e-DOC Sergipe) vai de 5 de julho a 22 de agosto. A divulgação do resultado preliminar do julgamento Diário Oficial do Estado e na página da Fapitec/SE na internet está previsto para a partir de 26/10/2023. Os projetos aprovados terão um prazo de execução de até 14 meses, contados a partir da liberação dos recursos e após assinatura do Termo de Outorga pelas partes.

Para mais informações sobre o edital nº 04/2023 acesse o site da Fapitec/SE, na aba editais em aberto, ou através do e-mail projetosseduc@fapitec.se.gov.br ou pelo telefone (79) 3259-3007.

Por Maira Andrade