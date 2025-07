Fapitec/SE lança edital para o Programa de Apoio à Realização de Olimpíadas de Ciências

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), está lançando o edital nº 16/2025 para o Programa de Apoio à Realização de Olimpíadas de Ciências. O edital conta com recursos oriundos do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec), no valor global de R$ 205.000, sob a gestão da Sedetec, e repassados à Fapitec/SE. A iniciativa visa implementar até oito projetos de Olimpíadas de Ciências.

Segundo o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, o objetivo é fomentar ainda mais a pesquisa em Sergipe. “É importante divulgarmos cada vez mais o que está sendo desenvolvido no estado para fortalecer e dar mais visibilidade às pesquisas e inovações de Sergipe, beneficiando não só os pesquisadores, mas também a educação como um todo”, declara.

O diretor-presidente da Fapitec/SE, Alex Garcez, reforça a importância do edital. “O Programa de Apoio à Realização de Olimpíadas e Ciências é mais uma excelente oportunidade para estimularmos jovens talentos para as carreiras científico-tecnológicas em nosso estado”, afirma.

Apoio

Cada projeto receberá um auxílio financeiro de R$ 20.000,00, para despesas com custeio, e além disso, a Fapitec/SE selecionará e contratará bolsista, na modalidade Desenvolvimento Tecnológico Industrial (DTI-4) para atuar no melhoramento do processo de gestão e acompanhamento dos projetos selecionados e contratados no presente edital.

Inscrições

As propostas para o programa devem ser enviadas de forma eletrônica até o dia 19 de agosto deste ano. O resultado preliminar será divulgado no dia 31 de outubro, no portal da Fapitec/SE, e o resultado final será no dia 7 de novembro. Mais informações disponíveis no site oficial da Fundação na aba “editais abertos”.

Foto: Ascom/Sedetec