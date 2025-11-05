FAPITEC/SE LANÇA O PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE EXTENSÃO PARA AS CULTURAS AGRÍCOLAS EM SERGIPE

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE) lançou um programa de apoio a projetos de extensão voltados para o estímulo das culturas de flor de corte, morango e mangaba no estado. A iniciativa tem o objetivo de apoiar financeiramente trabalhos que proporcionem o aprimoramento de técnicas, capacitação de produtores e extrativistas e ampliação da produção local, com foco no desenvolvimento socioeconômico e ambiental. O edital n° 20/2025 faz parte do cumprimento de uma das metas do planejamento estratégico do Governo do Estado.

De acordo com o diretor presidente da Fapitec/SE, Alex Garcez, esse programa é uma oportunidade importante para fortalecer as cadeias produtivas dessas culturas, gerando emprego e renda para os sergipanos. “Queremos apoiar projetos que promovam a transferência de conhecimentos e tecnologias desenvolvidas por pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa de Sergipe, para que possamos impulsionar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do estado”, afirmou.

O edital prevê um valor global de até R$ 460.800,00, recursos oriundos do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Sergipe (Funtec) geridos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec). Além disso, serão apoiados até três projetos de extensão, um para cada cultura, com valor de até R$ 120.000,00 cada.

“A Sedetec tem um compromisso com o desenvolvimento econômico e social de Sergipe, e investir em programas como este é fundamental para alcançarmos esse objetivo”, salientou o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa.

Os projetos devem ser coordenados por profissionais vinculados a Instituições de Ensino Superior e Pesquisa, com o envolvimento de estudantes de graduação universitária da rede pública ou privada. A expectativa é que os trabalhos contribuam para o fortalecimento das cadeias produtivas, geração de emprego e renda e melhoria da qualidade de vida dos produtores e extrativistas.

Cronograma e inscrições

O prazo para submissão de propostas já está aberto, e segue até o dia 28 de novembro. Informações adicionais sobre o edital estão disponíveis no site oficial da Fapitec/SE (fapitec.se.gov.br), na aba ‘editais abertos’.

Foto: Ascom Fapitec/SE