Far Away Shine da Avon ganha prêmio internacional de cosméticos

Far Away, linha mais icônica da marca, lança nova fragrância e conquista prêmio no Global Makeup Awards 2024

A mais nova fragrância da Avon, Far Away Shine, acaba de ganhar o prêmio internacional de uma das melhores fragrâncias femininas do Global Makeup Awards 2024. O concurso avaliou mais de 450 produtos ao redor do mundo, para encontrar os melhores dentro da indústria da beleza. O prêmio reflete o sucesso da linha Far Away e representa um marco importante para a perfumaria da Avon, que tem como principal compromisso democratizar o acesso a produtos sofisticados e de qualidade internacional a preços acessíveis.

Assim como em toda a marca Far Away, o lançamento se destaca pela excelente fixação e pela alta concentração de ingredientes reconhecidos da perfumaria fina, como: Pimenta Rosa, Rosa Ispahan e Baunilha Imperial, proporcionando uma duração de até 10 horas na pele. Perfeita para ocasiões especiais e para aqueles momentos em que as mulheres querem se destacar e iluminar o ambiente ao entrar. A fragrância é uma excelente opção para as celebrações de fim de ano e para presentear, deixando uma impressão inesquecível.

Referência no mercado de beleza e cosméticos, recentemente a Avon anunciou Ivete Sangalo como sua nova embaixadora. A cantora, ícone para muitas mulheres e que já possuía uma parceria duradoura com a marca, retoma a parceria em um momento em que a marca está se transformando para atender às necessidades das consumidoras brasileiras e continuar ampliando o acesso à perfumaria de qualidade internacional.

A fragrância Far Away Shine já está disponível no valor de R$109,90, podendo ser adquirida através das consultoras de beleza da marca, ou pelo e-commerce. Para saber mais, acesse https://www.avon.com.br

Perfume Far Away Shine

Com notas de pimenta rosa, essa fragrância traz luminosidade e elegância, além das notas de Rosa Ispahan que acrescenta uma assinatura floral que lhe permite brilhar. O Musk Dourado cremoso dá à fragrância durabilidade, tornando-a inesquecível para você e aqueles à sua volta.

Sobre a Avon

Avon, parte do grupo Natura desde 2020, é uma das maiores empresas de venda direta no mundo. Fundada em 1886, trabalha pela elevação da autoestima, democratização da beleza e a promoção do empreendedorismo feminino. Desde 1958 no Brasil, concentra no país sua maior operação, com mais de um milhão de Representantes da Beleza Avon. Avon é mais do que uma empresa de beleza: é um movimento global pela autonomia das mulheres, com um modelo de negócios ancorado na inovação, geração de oportunidades e na ampliação de suas habilidades empreendedoras, com o objetivo de fortalecer as economias e impactar positivamente a sociedade. Seu portfólio diverso inclui produtos inovadores e de alta tecnologia, com marcas reconhecidas mundialmente como as linhas de maquiagem Avon e Color Trend, as linhas de cuidados Renew e Avon Care e os perfumes Far Away e 300km. Além disso, suas revistas também oferecem diversos itens para Moda & Casa. Para obter mais informações sobre a Avon, visite o site: www.avon.com.br.

