FÃS DO ÀTTOOXXÁ LOTAM A ORLA DE ATALAIA EM ARACAJU PARA CURTIR A MADRUGADA DE MUITO SWING E PAGODE

A Praça de Eventos da Orla de Atalaia foi palco de um espetáculo vibrante já no início da madrugada deste sábado, 15. Passava de uma hora da manhã quando a banda Àttooxxá subiu ao palco, atraindo uma multidão de fãs com sua mistura única de pagode, eletrônica e outros ritmos contemporâneos. O show fez parte da programação especial em comemoração aos 170 anos de Aracaju.

Vanessa Cruz, fã de carteirinha do Àttooxxá, chegou cedo para garantir um lugar na frente. Antes do início da apresentação, ela revelou sua grande expectativa: “Estou muito ansiosa! A expectativa está lá em cima, porque é swingueira, é pagodão, e eu tenho o swing no sangue, sabe? Então, tô ansiosíssima para ver o Àttooxxá tocar. E eu vou dançar muito!”

A estudante baiana Camila Souza, que viajou de Salvador especialmente para o show, também demonstrou entusiasmo: “Acompanho o Àttooxxá desde o início e não poderia perder essa oportunidade de vê-los aqui em Aracaju. A energia deles é indescritível, e estar na Orla de Atalaia torna tudo ainda mais especial.”

A publicitária Heloísa Cleto, aprovou o formato da comemoração dos 170 anos e também a escolha do nome do Àttooxxá, para cantar. “Eu achei muito boa a programação do aniversário da cidade, distribuído em dias diferentes, ainda com Àttooxxá, que é uma banda do Nordeste, a gente traz pra Sergipe o que é da nossa região e que a gente curte, então foi muito gratificante poder curtir, Foi muito gratificante, eu gostei bastante.

Camila Rocha disse que foi uma iniciativa muito bacana. “Eu amei porque trouxe um pouco mais e diversidade e ainda mais com o swing da Bahia. E essa galera tá aqui pra curtir. Eu super amei, tô aqui pra curtir o show até o final”.

O estudante da Universidade Federal de Sergipe (UFS) Jamerson Medeiros destacou sua empolgação com a noite de apresentações: “Vim para assistir ao show completo, mas acredito que Titãs e Àttooxxá vão entregar muito. Todos os artistas têm potencial para fazer uma apresentação incrível hoje.”

Com uma performance eletrizante, o Àttooxxá não decepcionou. O repertório incluiu sucessos que fizeram o público dançar do início ao fim, reafirmando a forte conexão entre a banda e seus fãs. “Polpa da Bunda” e “Caixa Postal” foram alguns dos hits mais cantados pela multidão.

A Orla de Atalaia, com sua beleza natural e infraestrutura impecável, serviu como cenário perfeito para uma noite inesquecível, marcada por música, dança e muita energia.

Foto: Karla Tavares / SECOM PMA