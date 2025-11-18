FASC 2025: CONFIRA AQUI COMO FICARÁ O TRÂNSITO NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO CRISTÓVÃO DURANTE O EVENTO

O Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc) já está chegando e, para a maior segurança e fluidez de veículos e pedestres durante o evento, a Secretaria Municipal de Defesa Social (Semdes), por meio da Superintendência Executiva de Trânsito e Transportes (Setran), fará modificações no trânsito do Centro Histórico.

Serão feitos bloqueios parciais e totais em ruas estratégicas, além da instalação de pontos temporários para embarque, desembarque e circulação de serviços essenciais.

Cadastro obrigatório para moradores

Entre os dias 17 e 19 de novembro, moradores do Centro Histórico deverão realizar o Cadastro de Acesso ao Circuito do Fasc 2025, necessário para liberar a entrada de veículos na área bloqueada. O cadastramento poderá ser feito on-line, por meio do link disponível aqui, ou presencialmente, na recepção da Semdes, das 08h às 16h. Para se inscrever, é necessário apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), comprovante de residência no Centro Histórico e documento de identificação.

Horários dos bloqueios

Durante os quatro dias de festival, os bloqueios viários seguirão um esquema específico: a partir das 16h, haverá bloqueio parcial das vias, permitindo apenas embarque e desembarque de pessoas e mercadorias; já às 17h30, o bloqueio será total, interrompendo completamente o tráfego de veículos. Nesse período, apenas moradores previamente cadastrados poderão acessar suas garagens, e o estacionamento nas áreas interditadas estará proibido, com risco de remoção dos veículos pelo guincho.

Ruas bloqueadas

O Plano de Tráfego do Fasc 2025 lista 16 pontos de bloqueio distribuídos. As ruas Coronel Erundino Prado, Eng. Boto de Barros e Mamede F. Dantas, ruas laterais da Igreja do Rosário, Messias Prado, Pereira Lobo e Tobias Barreto passarão por bloqueio total.

Já a Praça da Bíblia (Lourival Baptista), Rua Frei Santa Cecília e Rua Boa Viagem serão parcialmente bloqueadas, sendo liberadas, respectivamente, para moradores, ônibus de serviços da gestão e autoridades previamente autorizadas. Esses bloqueios serão feitos com manilhas e gradis, instalados em pontos fixos e móveis.

Além dos bloqueios, o plano de mobilidade prevê um ponto temporário de táxi na Praça Lourival Batista (Praça da Bíblia), com circulação pela Rua Mamede F. Dantas. As ambulâncias contarão com rotas exclusivas, garantindo acesso liberado pelas vias Adriano Leonardo da Vitória, Santo Antônio, João Bebe Água, Aminthas Jorge, Rosário, José Alencar e Avenida Paulo Barreto de Menezes, todas com destino final ao Hospital Senhor dos Passos.

Para melhorar o fluxo nas áreas adjacentes ao festival, também serão implantados binários temporários nas vias 24 de Outubro/SE-065, no trecho entre o Asilo Gileno Barreto e a Praça da Bíblia, e na Praça Dr. Lauro de Freitas, entre o Lojão Agrícola e a Clínica Santa Clara.

Estacionamentos

Os estacionamentos estarão distribuídos em diferentes pontos da cidade, incluindo a Rua Gaudência (ao lado do Asilo), o Largo da Estação (Praça Dr. Lauro de Freitas), a Rua Graccho Cardoso, a Rua Engenheiro Botto de Barros, a Rua João Bebe Água e a Rua Amintas Jorge. Esses locais são indicados como áreas destinadas ao estacionamento de visitantes durante o evento.

A novidade deste ano é o estacionamento exclusivo para Pessoas com Deficiência (PcD), localizado na rua Messias Prado, junto à Procuradoria Geral do Município (PGM) e na Rua João Bebe Água, nos fundos do Iphan.

Acessos

Para visitantes e moradores que chegam pela rodovia SE-464, conhecida como Rodovia Santa Dulce dos Pobres, o acesso ao festival poderá ser feito pelas vias Marechal Deodoro da Fonseca, Adriano Leonardo da Vitória, Santo Antônio, João Bebe Água, Amintas Jorge, Praça João Ferreira e Ladeira Dom Vicente Távora, todas sem bloqueios.

Quem chega pela Rodovia João Bebe Água também encontrará rotas liberadas. O primeiro fluxo indicado segue pela Ladeira Dom Vicente Távora, Praça João Ferreira e Rua Amintas Jorge, igualmente sem bloqueios. Um segundo trajeto possível inclui Avenida Paulo Barreto de Menezes, Praça João Ferreira, Rua Amintas Jorge e novamente a Ladeira Dom Vicente Távora, também sem qualquer interdição.

As ambulâncias terão acessos exclusivos. Para a base da Praça do Carmo (anexo à Secretaria Municipal de Infraestrutura), a circulação será garantida pela Avenida Paulo Barreto de Menezes até o Hospital Senhor dos Passos, com passagem por Amintas Jorge, João Bebe Água e Professor José Alencar Cardoso, trecho que operará com bloqueio móvel.

Já a base da Praça São Francisco (anexo ao Laboratório Carlos Alberto Santos Feitosa) contará com trajeto totalmente livre de bloqueios, passando pelas vias Professor Leão Magno, Amintas Jorge, Praça João Ferreira, Professor José Alencar Cardoso e Avenida Paulo Barreto de Menezes, também com destino ao Hospital Senhor dos Passos.

O Fasc

Com o tema “Na cultura a gente se encontra”, a 40ª edição do Fasc acontece entre os dias 20 e 23 de novembro e contará com 11 espaços multiculturais que proporcionarão uma experiência completa e imersiva em diversas linguagens artísticas, como música, teatro, dança, literatura, artes visuais, cinema e outras, em uma grande celebração da riqueza cultural de São Cristóvão, a quarta cidade mais antiga do Brasil.

O Festival de Artes de São Cristóvão é apresentado pelo Ministério da Cultura, com realização da Prefeitura de São Cristóvão, por intermédio da Fundação Municipal do Patrimônio e da Cultura João Bebe Água (Fumpac) e do Encontro Sancristovense de Cultura Popular e Outras Artes (ESCOA); Governo do Estado de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e Governo do Brasil. O Festival conta ainda com patrocínio da CELI, Banco do Nordeste, Iguá Sergipe, Ecoparque Sergipe e CAIXA. O apoio fica por conta da SE – Sistema Engenharia, Colortex Tintas, Unir Locações e Serviços e Vitória Transportes.