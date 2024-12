Fasc encerrou neste domingo com grandes atrações

Depois de dois dias intensos com uma programação que contemplou as mais diversas manifestações artísticas, a 39ª edição do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc) chegou ao fim neste domingo (01).

O público curtiu o repertório “de Gonzaga a Gonzaguinha” com o sancristovense Joba Alves, aproveitou o reggae com o jamaicano Clinton Fearon, o rap de Don L, a musicalidade e as obras literárias de Arnaldo Antunes, além de assistir à última turnê da banda Francisco, El Hombre.

Além dos shows à noite nos palcos João Bebe Água e Frei Santa Cecília, as atividades diurnas como Samba na Bica, cortejos, apresentações teatrais e de dança, cinema, literatura e exposições seguem acontecendo, garantindo ao público o acesso gratuito à cultura e arte no evento que celebra 52 anos de existência.

O Festival é organizado pela Prefeitura de São Cristóvão por meio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Fumctur), Villela Produções, o Ministério da Cultura e o Governo Federal, através da Lei de Incentivo à Cultura. Maratá, Estrella Galicia, Coca-Cola, Caixa Econômica Federal, Governo do Estado, Instituto Banese, MTur/Sesc, Banco do Nordeste e Correios patrocinam o evento, que também conta com o apoio da SE – Sistema Engenharia, da Colortex e da RR Conect.

Ascom Prefeitura de São Cristóvão – Foto: Heitor Xavier