FazMídia inicia 2025 com novas ações e expansão no mercado de entretenimento

Com mais de uma década de experiência no mercado de entretenimento nacional, a FazMídia, uma das principais agências de marketing estratégico especializada em comunicação para negócios do setor, realizou um balanço do último ano e lançou suas ações para 2025. Conhecida por seu vasto portfólio e atuação à frente de projetos inovadores, a empresa também destacou sua presença nas cidades de Aracaju, Natal e São Paulo.

O grupo FazMídia é composto por diversas frentes que abrangem desde a gestão de carreiras artísticas até ações sociais como a FazAcontecer, FazTour, FazSows e FazMusic.

“Olhamos para o futuro com entusiasmo e vontade de realizar ainda mais. Estamos sempre atentos às novas tendências e demandas do mercado, buscando inovar e entregar o melhor para nossos clientes e parceiros,” afirmou Diassis Marques, CEO do grupo FazMídia.

Quem comprova todo esse sucesso é um dos sócios do grupo em São Paulo, Willy Brito. “O ano de 2024 foi histórico para a FazMídia SP com crescimento de mais de 35% e nosso plano não é parar por aí. As metas de 2025 envolvem abertura de novas frentes de negócio, maior posicionamento na mídia e, quem sabe, internacionalização da marca. Entendemos que está surgindo uma espécie de selo FazMídia, uma chancela de boa entrega e profissionalismo. Em 2025 queremos fortalecer ainda mais o grupo”, pontuou.

Novos talentos e grandes nomes do cenário musical

Para 2025, a agência apostou em novos talentos e ampliou seu casting. Agora, Bonde do Brasil, Eline Martins e Leandro Cavichioli se somam no portfólio com a banda Calcinha Preta.

Felipe Marques, um dos empresários à frente da FazMídia, destacou: “Nossa experiência no mercado também nos permite gerenciar carreiras de grandes artistas nacionais, como Luan Santana, Felipe Araújo, Ferrugem e Mumuzinho. Estamos em uma nova fase, com o olhar voltado para a expansão e consolidação de projetos de grande impacto.”

Festival Atemporal e redução de agenda

O Festival Atemporal, um dos cases de sucesso da FazShows, surgiu para conectar tempos, fãs e ídolos da banda sergipana Calcinha Preta e também conta com a participação especial de Raied Neto, Marlus Viana e Berg Rabelo, ex-vocais da banda. Destaque em 2024, o evento segue este ano com datas definidas em cidades que ainda não foram contempladas. O sucesso reforça a proposta de celebração entre gerações e promete emocionar ainda mais pessoas pelo Brasil.

Paralelamente, a banda Calcinha Preta terá uma agenda mais seleta em 2025, com apenas 100 shows durante o ano, mas continuará levando seus maiores sucessos para os palcos, com o festival rodando regiões inéditas.

Forrozão 2025: uma parceria histórica

Pela primeira vez, a FazMídia será a organizadora do Forrozão, evento tradicional que celebra 40 anos de história. Realizado pela TV Sergipe, FM Sergipe e G1, o evento acontecerá em maio e tem a banda Calcinha Preta como uma das atrações principais. “Estamos honrados em fazer parte dessa celebração tão significativa para a cultura nordestina,” ressaltou Fernanda Marques, diretora de Marketing do grupo FazMídia.

Compromisso com o social e o futuro

As ações sociais promovidas pelo grupo FazMídia continuam sendo uma parte essencial de sua identidade. Fernanda Marques reforçou a importância dessas iniciativas: “Promover o bem é parte do nosso DNA. Continuaremos a investir em projetos que impactem positivamente a sociedade. Temos o Instituto que já atuou para minimizar os efeitos da tragédia no Rio Grande do Sul e realizou ações em Patos (PB) e Simão Dias (SE), cidade natal de Paulinha Abelha”.

Com olhos voltados para o futuro e um histórico de grandes realizações, a empresa se firma como uma referência em comunicação e gestão no mercado de entretenimento, pronta para fazer de 2025 um ano ainda mais especial.

Por Hivy Rhafaella – Foto: Thiago Aragão