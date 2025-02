“Fé para o Impossível” estreia no dia 20 de fevereiro nos cinemas

A +Galeria e a 360 WayUp anunciaram a nova data de estreia do filme nacional Fé Para o Impossível, que estará nas telonas de todo o país a partir de 20 de fevereiro. Dirigido por Ernani Nunes, o filme é baseado na inspiradora história de superação de Renee Murdoch, interpretada por Vanessa Giácomo, e de seu marido, Philip Murdoch, vivido por Dan Stulbach.

A trama aborda o ataque sofrido pela missionária Renee Murdoch no Rio de Janeiro, e tem gerado grande expectativa desde que os primeiros detalhes foram divulgados. O público demonstrou enorme interesse em conhecer mais sobre os desafios enfrentados pela protagonista e sua família, bem como sobre os bastidores da produção.

Baseada em fatos reais, a história detalha como o evento traumático impactou profundamente a vida de Renee e seus familiares. Durante o processo de criação, Renee e seu marido, Philip, atuaram como consultores, garantindo a fidelidade da adaptação. “Foi um desafio adaptar uma história tão delicada, mas ficamos felizes ao saber que a família se sentiu representada de maneira fiel e autêntica”, afirmou Clara Ramos, Diretora Geral da +Galeria.

Para a equipe de produção, Fé Para o Impossível foi uma experiência transformadora. “A história de Renee toca profundamente, porque todos conseguem se identificar de alguma forma, seja como pais, filhos ou pessoas que já enfrentaram grandes desafios”, declarou a direção. Com uma estreia antecipada, a expectativa é que o filme inspire e emocione o público. “Queremos que as pessoas saiam do cinema refletindo sobre fé, superação e a força do amor familiar”, destacou a equipe.

Retratar um evento tão sensível exigiu preparação minuciosa, desde a direção de arte até as atuações. Uma das cenas mais desafiadoras foi a do ataque. Além do cuidado em não impactar demais o público, a equipe enfrentou situações inesperadas. “O sangue cênico, que é adocicado, acabou atraindo abelhas, o que tornou o trabalho ainda mais desafiador”, contou Clara.

A direção de arte também foi essencial para recriar com precisão o contexto da época, desde objetos e figurinos até a caracterização de Renee durante sua recuperação. “Cada detalhe foi tratado com muita atenção, para refletir a realidade da família Murdoch”, destacou a Diretora.

Os atores passaram por cinco semanas de preparação intensa com um experiente coach. O contato direto com a família Murdoch aconteceu somente durante as filmagens, permitindo que os intérpretes mergulhassem nos personagens sem a pressão de atender às expectativas imediatas das pessoas reais que retratavam. “Foi emocionante quando todos se encontraram no set pela primeira vez”, ressaltou Clara.

A trilha sonora promete ser um dos destaques do filme. Composta por Eli Soares, a música-tema, interpretada por Júlia Gomes (que também interpreta a filha mais velha de Renee), emociona e reforça o tom da produção. Além disso, o filme inclui clássicos como *”Porque Ele Vive”* e sucessos contemporâneos como *”Love Broke Through”*, que elevam ainda mais o impacto emocional da história.

Fonte Martins Assessoria Digital e Marketing