FEAPAES SERGIPE PROMOVE ATIVIDADES EM CELEBRAÇÃO À SEMANA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A Federação das Apaes do Estado de Sergipe (Feapaes/SE) realiza, de 21 a 28 de agosto de 2024, uma série de atividades em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

O evento, que ocorre simultaneamente em todo o país, tem como tema “Nossa história: quem somos e o que fazemos”, ressaltando a importância da inclusão e da valorização das pessoas com deficiência na sociedade.

A programação inclui diversas atividades em diferentes municípios do estado, promovidas pelas Apaes locais. Entre os destaques estão:

Cerimônia de abertura no Centro Universitário Estácio de Sá, em Aracaju, no dia 21 de agosto;

Caminhada da Inclusão, do Calçadão das Laranjeiras até a Assembleia Legislativa de Sergipe, no dia 28 de agosto;

Oficinas de dança, artesanato e terapêuticas em várias unidades;

Rodas de conversa sobre temas como inclusão social, direitos e comorbidades;

Apresentações artísticas e culturais dos assistidos;

Ações de saúde e beleza para os assistidos.

A presidente da Feapaes/SE, Mônica Souza, destaca a importância do evento: “A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência é um momento crucial para reafirmarmos nosso compromisso com a inclusão e a valorização das pessoas com deficiência. É uma oportunidade para mostrarmos à sociedade quem somos, o que fazemos e como podemos construir juntos um mundo mais inclusivo e acessível. Convidamos toda a comunidade a participar das atividades e conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido pelas Apaes em Sergipe.”

A Feapaes/SE ressalta que todas as atividades são gratuitas e abertas ao público, visando promover a conscientização e a integração da comunidade. O evento busca não apenas celebrar as conquistas das pessoas com deficiência, mas também chamar a atenção para os desafios que ainda persistem e a importância da participação de todos na construção de uma sociedade mais inclusiva.

Por Marcelo Carvalho