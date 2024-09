Fecomércio realiza 3º reunião de monitoria da Jornada Atena 2024

Na última sexta-feira (20), aconteceu a 3º reunião de monitoria da Jornada Atena 2024 com os executivos sindicais da Federação do Comércio, para realizar o acompanhamento do planejamento estratégico do projeto. O encontro foi conduzido pela coordenadora do Projeto Atena em Sergipe, Neide Santana, e contou com a participação da secretária executiva do Sirecom-SE, Renata Moura, da secretária executiva do Sincomactintas-SE, Andréia Rocha, da secretária executiva do Sicofase, Edileuza Souza, e do secretário executivo do Sindilojas-SE, Marcos Morais.

O projeto Atena é uma iniciativa da Confederação Nacional do Comércio (CNC) que busca aprimorar a atuação das entidades do Sistema Comércio, Federações do Comércio e Sindicatos Patronais, buscando representatividade e fortalecimento de 3 pilares: pessoas, práticas e resultados. Esse aprimoramento é feito através de um ciclo anual de capacitações, assessoria técnica e planejamentos estratégicos que vão colaborar para o desenvolvimento de um ambiente de negócios mais eficiente.

Durante as reuniões de monitoramento, a Federação sergipana e seus sindicatos filiados elaboraram planos de ação alinhados com os objetivos e resultados-chave definidos (OKR’s), que irão garantir uma boa execução. Esses planos serão desenvolvidos para criar soluções que atendam às necessidades das entidades e da base representada.

De acordo com a coordenadora do projeto Atena em Sergipe, Neide Santana, a iniciativa da CNC vem sendo fundamental para melhorar a integração entre os Sindicatos e a Federação, o que facilita na construção de ações conjuntas.

“Nesse encontro tivemos a oportunidade de alinhar com os executivos dos sindicatos as principais metas e desafios que iremos enfrentar ao longo deste ano e em 2025. Nós pensamos em desenvolver eventos tanto presenciais quanto online para incentivar a discussão de temas importantes para os vários segmentos do comércio. Foi um encontro produtivo, onde discutimos os avanços já alcançados e traçamos estratégias para fortalecer ainda mais as atividades do Sistema Comércio e dos sindicatos”, afirmou Neide Santana.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 13 sindicatos patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Foto: Livyan Holanda

Por Márcio Rocha