Fecomércio-Sesc-Senac recebe mais um sindicato para sua base

Nesta semana, aconteceu a votação secreta entre os representantes de sindicatos empresariais componentes do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe, para a adesão de uma nova entidade para sua base representativa. Após o escrutínio, a admissibilidade do Sindicato de Habitação do Estado de Sergipe – Secovi, foi aceita pelos representantes. Com isso, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe passa a ter 13 sindicatos em sua base associada.

O Secovi Assindcon/SE – Sindicato da Habitação do Estado de Sergipe é o sindicato patronal das empresas de compra, venda, locação, avaliação e administração de imóveis (imobiliárias), incorporadoras, edifícios e condomínios residenciais, comerciais, industriais e mistos, conselhos, associações de moradores em loteamentos e empreendimentos, administradores (síndicos profissionais) e administradoras de condomínios, shopping centers, centros de convenções, flats e condotéis do mercado condominial e imobiliário sergipano. O sindicato foi fundado em 24/08/2017 e registro no cadastro nacional de entidade sindical datado de 06/10/2022 através da portaria nº 17.593 de 24 de julho de 2020.

A atuação do Secovi Assindcon/SE se estende à integração e à viabilização dos negócios e projetos de seus associados e representados. Sempre atento às oportunidades do mercado, o Sindicato mantém permanente diálogo com autoridades governamentais, levando projetos e propostas que assegurem o desenvolvimento urbano e a oferta de habitação. Tudo isso é realizado graças ao respeito e à confiabilidade conquistado por uma instituição com 80 anos de atuação no país.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, entregou o documento de associação do Secovi Assindcon, à Federação do Comércio, para o presidente do sindicato, Sandoval Júnior, desejando as boas-vindas ao sistema representativo sindical empresarial.

“Ficamos felizes em receber o Secovi Assindicon/SE em nossa federação. Temos trabalhado para ampliar nossa base de sindicatos associados, garantindo para as empresas o poder de representatividade diante das demandas que são cotidianas aos empreendedores das mais variadas atividades em nosso estado, e agora as categorias representadas pelo Secovi, passam a ter a chancela da Fecomércio em seus trabalhos, bem como os empresários do segmento aos benefícios que promovemos para quem está associado ao sindicato. Dou as boas vindas ao presidente Sandoval, desejando muito sucesso ao nosso lado, com nossa federação mais fortalecida”, disse Marcos Andrade.

São vários os projetos e ações específicas, que revelam a atuação do Secovi Assindcon/SE em diversos campos. Melhorias no crédito imobiliário, na locação, maior segurança na compra e venda de imóveis, novas tecnologias, gestão de excelência nos condomínios, informações para síndicos, loteamentos inovadores, aprimoramentos nas legislações urbanas, adoção de práticas sustentáveis e muitas outras iniciativas tangíveis que convergem para a justa valorização das empresas do setor e dos condomínios. Os resultados se refletem em melhorias na urbanização das cidades sergipanas, na geração de emprego e renda, entre outros benefícios.

