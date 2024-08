Federação Espírita realiza Congresso em Aracaju entre os dias 20 e 22 de setembro

A Federação Espírita do Estado de Sergipe (Fees) está com as inscrições abertas para o 9º Congresso Espírita de Sergipe (Congrese), com o tema “Uma viagem pelo mundo espiritual”. O evento promete reunir um grande público de diferentes segmentos religiosos, bem como simpatizantes da doutrina espírita.

O Congrese acontece entre os dias 20 e 22 de setembro, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, e contará com a participação de palestrantes de diferentes regiões do Brasil. Como tem acontecido nas edições anteriores do Congresso, haverá ainda diversos momentos de Arte Espírita aos participantes.

Segundo informações do presidente da Fees, Júlio César Freitas Góes, o Congresso Espírita de Sergipe é um dos eventos mais esperados pelo público. “O Congrese busca trazer temas atuais e de interesse do público. Este ano a proposta é falarmos do Mundo Espiritual respondendo a questionamentos como ´Como vim? Onde estou? Quem sou? Para onde vou e como vou?´. Elas instigam diversas respostas ao público, com o principal objetivo de acessar mentes e corações. O 9º Congrese é, sem dúvida, um convite a vivermos uma experiência que visa à compreensão dos processos do espírito em sua jornada evolutiva”, informa o voluntário.

“Planejamento reencarnatório”, “O reencarnar”, “Interação entre planos espiritual e material”, “O progresso” e “O desencarne” são alguns dos temas deste evento, que contará com as presenças dos seguintes palestrantes: Ana Tereza Camasmie | AM, Evelyn Freire | BA, João Maranduba | SE, Jorge Elarrat | RO, Jorge Godinho | DF, José Carlos De Lucca | SP, Maurício Keller | GO, Tallius de Tarssus | PB, Victor Hugo Menino | MG. Entre os artistas convidados estão: Balaio de Poesias | SE, BSS Harmony | EUA, Carol Medeiros | PB, Ítalo Francesco | SE, Rodrigo Mendes | SE, Thiago Brito | RJ.

O coordenador do evento, Chico Leite, avisa que as vendas dos ingressos para o 9º Congrese continuam. “Quem desejar adquirir deve acessar o Sympla [sympla.com.br/evento/9-congresso-espirita-de-sergipe/2322408], dirigir-se em Aracaju à sede da Federação Espírita [Rua José Mesquita Neto, 21, Parque dos Coqueiros / Inácio Barbosa] ou ao Grupo de Trabalho Caminho da Redenção (Rua Permínio de Souza, 104, Cirurgia). Além disso, teremos entradas solidárias, cujas doações dos pacotes de leite serão revertidos ao Lar de Zizi”, destaca.

Para saber mais informações sobre o 9º Congrese basta acessar o site congrese.com. Contatos: (79) 3249-2896 | 99999-2167 (whatsapp) / fees.congrese@gmail.com.

ONG beneficiada

Em 25 de outubro de 1960, Maria Moreira de Siqueira, conhecida como “Dona Zizi” fundou o Lar Infantil Nossa Senhora Santana. Após falecimento da fundadora, a entidade passou a ser chamada carinhosamente de Lar de Zizi, uma instituição dedicada às crianças carentes de Sergipe que eram cuidadas em regime de internato.

Com sede própria, atualmente o Lar de Zizi funciona como uma creche para 80 crianças de três a cinco anos. São filhos de empregadas domésticas, diaristas etc. No local, as crianças permanecem cuidadas das 7 às 17h por uma pequena equipe de contratadas e voluntárias. A doação mensal simbólica das mães dos alunos é de R$ 30.

A instituição necessita de novos voluntários, doação de alimentos, brinquedos, material de higiene pessoal, roupas íntimas para as crianças e contribuição mensal em dinheiro. Interessados em ajudar a manter as atividades do Lar de Zizi podem conhecer pessoalmente conferir o trabalho da instituição ou efetuar depósito na Agência 014, Conta Corrente 03 100 458-8, Banco Banese, em nome da entidade.

Endereço: Rua da Integração, nº 175, bairro Luzia, Aracaju/SE. PIX para doação é o CNPJ 13041249000197. Contatos: (79) 3217-6191 / @lardezizi.

Fonte e foto assessoria