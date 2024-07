Federação Nacional dos Radialistas emite nota de repúdio

A Federação Nacional dos Radialistas (Fitert), Sindicato dos Radialista de Mato Grosso do Sul (Sintercom/MS) e seus Sindicatos Filiados, vem a público REPUDIAR veementemente a atitude truculenta, ditatorial e antidemocrática da direção da TV SBT-MS (Em Campo grande-MS), por afastar de suas atividades profissionais, o Radialista, Diretor do Sindicato dos Radialistas do Estado de Mato Grosso do Sul (Sintercom/MS), e Diretor da Secretaria da Juventude da FITERT, Washington Torres Magalhães, no último dia 14 de junho de 2024.

O afastamento do dirigente sindical, causa estranheza às entidades representantes dos trabalhadores, pois, fere de forma abrupta o Art. 8° da Constituição Federal (Crime contra a organização sindical) e acontece no período em que Washington cumpre seu papel, de defender os direitos dos trabalhadores, em especial de um trabalhador, que entrou com ação judicial contra a referida empresa (SBT/MS), que é uma prerrogativa incontestável de seu cargo como dirigente classista, garantido por Lei. A empresa localizada em Campo Grande MS, é pertencente ao Grupo da Igreja Internacional da Graça de Deus, que diga-se de passagem, deveriam respeitar as leis dos homens que rege as relações de trabalho, assim como é preceituado na Lei de DEUS, a Bíblia!!!

No momento em que o Grupo da Igreja Internacional da Graça de Deus (Detentora da Concessão da Radiodifusão em MS – STB/MS e TV Guandandi – Band), não respeita uma liderança sindical e os preceitos da Lei Trabalhista, com represália sindical, perseguição e retalhação, usando de forma maldosa e preparando de maneira sorrateira e ardilosa, provas ilícitas para condenar um trabalhador, não está seguindo a Palavra de Deus, que eles professam, na qual diz em Romanos 13:1,2 – Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus; as que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade, opõe-se à ordem estabelecida por Deus; e os que a ela se opõem, atraem sobre si a condenação.

Queremos lembrar também nesta Nota de Repúdio, aos Religiosos donos desta concessão de televisão, o que diz em Lucas 20:25 – “Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus”.

Não é admissível pessoas que professam uma fé, tratar de forma desumana, discriminatória e vexatória um trabalhador que quer apenas desempenhar o seu papel e suas atividades institucionais. Abaixo aos “Falsos Profetas” e viva a Democracia e a nossa liberdade e justiça!!!

Diretoria Colegiada – FITERT e Sindicatos Filiados

Diretoria SINTERCOM/MS