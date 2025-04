Feijoada Beneficente em prol da ASDV mobiliza sociedade sergipana neste sábado

A Associação Sergipana de Deficientes Visuais (ASDV) realiza, no próximo sábado (3), uma Feijoada Beneficente, com o objetivo de arrecadar recursos para a manutenção dos diversos projetos de inclusão e capacitação destinados a pessoas com deficiência visual em Sergipe. O evento acontece no Tropical Club (Rua Isaías Amâncio de Jesus, 112 – Ponto Novo), a partir das 12h, com atrações musicais que prometem animar o público.

Desde a sua fundação, em 12 de janeiro de 2018, a ASDV tem atuado na promoção de acessibilidade, empregabilidade e desenvolvimento cultural de pessoas com baixa visão ou cegueira, oferecendo cursos de Braille, Libras e música, além de participar ativamente de conselhos e conferências sobre direitos da pessoa com deficiência. De acordo com o IBGE em 2010, Sergipe contava com 4.169 pessoas cegas e 72.702 pessoas com baixa visão, reforçando a importância de ações como esta para dar continuidade ao suporte oferecido.

Os convites para a feijoada custam R$ 35,00 e estão à venda antecipadamente. Para facilitar a contribuição, o público pode fazer o pagamento via PIX: asdv.aju@gmail.com.

“A Feijoada Beneficente é muito mais do que um almoço; é a demonstração de que juntos podemos transformar realidades. Cada contribuição garante o acesso de pessoas com deficiência visual a cursos, apoio social e oportunidades de trabalho que mudam vidas”, ressalta Jossilvado Silva de Jesus, presidente da ASDV.

A Construtora Celi apoia a iniciativa, reforçando seu compromisso com causas sociais e a inclusão de todos os cidadãos. Participe e convide amigos e familiares para contribuir com essa corrente de solidariedade!

Texto e foto Marcelo Carvalho