Feijoada da Advocacia 2024 será All Inclusive e com muito samba

No próximo sábado, 30 de novembro, a advocacia sergipana se reunirá para um dos eventos mais aguardados do calendário jurídico: a Feijoada da Advocacia 2024. Organizado pela Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE), o evento promete ser um momento de descontração, integração e celebração entre colegas de profissão e familiares.

A festa, que será realizada das 12h às 20h na APCEF, oferecerá um cardápio ALL INCLUSIVE, com direito a uma deliciosa feijoada, drinks, cervejas, refrigerantes e água. A animação ficará por conta de atrações musicais que incluem: Quioco Cabriolar, seguido de uma roda de samba com Mari, Bruninho e Fabinho e o enceramento da festa fica por conta de Aline Souza. Além de um espaço especial para as crianças, garantindo diversão para todas as idades.

“A Feijoada da Advocacia é um marco no nosso calendário anual. É uma oportunidade para a advocacia se reunir em um ambiente leve e descontraído, celebrando as conquistas e fortalecendo os laços entre os colegas e a família da advocacia sergipana,” destacou a presidente da CAASE, Marília Menezes.

Os ingressos podem ser adquiridos tanto online, pela plataforma Sympla, quanto presencialmente na sede da CAASE. Os valores são: Advocacia: R$ 120. Sênior, Jovem Advocacia, Estagiários inscritos na OAB, Membros de Comissão e PCDs: R$ 90. Advocacia + Convidado: R$ 220 (vendas apenas na CAASE). Público Geral: R$ 190

Ricard Cezar, vice-presidente da CAASE, ressaltou a importância da inclusão: “Nosso objetivo é proporcionar um momento acessível e especial para todos, inclusive para a jovem advocacia e os nossos colegas seniores. Queremos que cada participante se sinta acolhido e parte desse grande evento.”

O evento não é apenas uma confraternização, mas também uma celebração do compromisso da CAASE e da OAB/SE com a valorização e o bem-estar da advocacia. “A integração que buscamos na nossa gestão não se restringe às atividades profissionais, mas também aos momentos que transcendem o cotidiano da advocacia. A Feijoada, que é um momento de confraternizar e renovar as energias para os desafios da profissão, é pensada com tanto cuidado, porque é um dos meios que fortalecemos a integração dos nossos pares”, afirmou Danniel Costa, presidente da OAB/SE.

Sobre a Feijoada da Advocacia

* Data: 30/11/2024

* Horário: 12h às 20h

* Local: APECEF

* Crianças até 10 anos: Entrada gratuita

* Documentação necessária: Carteira da OAB

Garanta já seu ingresso e prepare-se para viver momentos inesquecíveis na Feijoada da Advocacia 2024! Para mais informações, acesse o site da CAASE ou entre em contato pelos canais oficiais.

Fonte e foto assessoria