Feijoada da Advocacia promete música, alegria e integração dia 8 de novembro

A Feijoada da Advocacia já tem data confirmada e promete uma tarde inesquecível! No dia 8 de novembro, a partir das 12h, a APCEF Sergipe (Clube da Caixa) será palco de um dos eventos mais esperados do calendário da advocacia sergipana — uma celebração que une música, sabor e descontração em um ambiente de confraternização entre colegas, amigos e familiares.

Realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) e pela Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE), a Feijoada é um momento tradicional de integração e alegria, que reforça o espírito de união e bem-estar da advocacia sergipana.

Este ano, o público poderá desfrutar de um open de feijoada, cerveja, caipiroska, água e refrigerante, além de uma programação recheada de música boa e energia positiva. No palco, os shows ficam por conta do Grupo Realce, de Leonne o Nobre e de um DJ convidado, garantindo uma trilha sonora vibrante para embalar a festa do início ao fim.

Além das atrações musicais, a CAASE preparou ações especiais e surpresas que prometem tornar o evento ainda mais animado. É o momento perfeito para relaxar, reencontrar colegas e celebrar um ano de conquistas em grande estilo.

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, destaca que a Feijoada da Advocacia, além de ser um evento social, é um símbolo de união e valorização da classe. “A Feijoada da Advocacia é um dos momentos mais aguardados do nosso calendário, porque vai além da festa — é um encontro de celebração, amizade e união da nossa classe. É uma oportunidade de reencontrar colegas, fortalecer laços e vivenciar o espírito de integração que move a advocacia sergipana. Convidamos toda a advocacia e também a sociedade para participar conosco desse momento especial, que simboliza o compromisso da OAB/SE com o bem-estar e a convivência entre todos nós”, afirmou.

Para a presidente da CAASE, Glória Roberta, a Feijoada já se consolidou como uma tradição que celebra a convivência e o entusiasmo da advocacia sergipana. “A Feijoada da Advocacia já se tornou uma tradição muito querida, um evento que marca o nosso calendário e reúne a advocacia em um clima de alegria e descontração. Mais do que uma festa, é uma verdadeira confraternização da classe, um espaço para celebrar as conquistas do ano e reforçar os laços que nos unem. A CAASE tem muito orgulho de promover esse momento de lazer, cultura e integração, aberto também à sociedade, que sempre prestigia e compartilha dessa energia tão positiva”, finalizou.

Os ingressos já estão disponíveis para venda na sede da CAASE, localizada na Rua Tenente Martinho Garcez, nº 71, Centro, Aracaju.

Data: 8 de novembro (sexta-feira)

Horário: A partir das 12h

Local: APCEF Sergipe – Aracaju/SE

Por Innuve Comunicação – Ascom OAB/SE