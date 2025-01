Feirinha Agroecológica fortalece a produção local em Aracaju

A Secretaria da Família e da Assistência Social de Aracaju (Semfas) realizou na manhã desta quarta-feira, 29, no Centro Administrativo da Prefeitura de Aracaju, a primeira edição da Feirinha Agroecológica em 2025, com a venda de verduras, legumes e frutas sem agrotóxicos, produzidos por assistidos do Programa Cultivando Cidadania.

A feirinha, além de ofertar produtos sem agrotóxicos, é ferramenta para os assistidos dos equipamentos da Assistência Social ter um incremento na renda familiar. “Esse retorno da feirinha é muito importante para auxiliar as pessoas em vulnerabilidade. Também, possibilita acréscimo na renda e fortalece as famílias. São alimentos livres de agrotóxicos, os quais nos dão uma melhor qualidade. Aconselho as pessoas virem e garantir as compras e as verduras para semana, inclusive, eu já to saindo de bolsa cheia”, disse o secretário-adjunto da Família e Assistência Social, Robert Fraga.

Assistida pelo Projeto Cultivando Cidadania há seis anos, Maria Helena dos Santos, conta que cuidar da horta é o maior prazer da vida. “Faço tudo isso porque gosto. Começo meu dia na horta às cinco horas da manhã e volto para casa umas nove horas. Ajeito as coisas e depois do almoço, lá pelas duas horas da tarde, retorno para horta e só volto para casa às cinco da tarde. Essa rotina é todos os dias, de domingo a domingo, e é uma terapia pra mim. Minha maior recompensa é ver tudo que plantei, cultivei, cuidei, colhi, ser elogiada por causa da qualidade da mercadoria. Isso é gratificante”, destacou Helena.

Para o servidor da prefeitura Ewlle Kayki a ação é uma troca de experiência para vendedores e consumidores. “Com a compra dos produtos orgânicos passamos a ter uma boa alimentação, bem mais regrada, mas, principalmente, a valorizar o produtor local que realizou todo o processo de cultivo sem agrotóxicos. Acho que esse mercado de trabalho poderia ser bem mais valorizado, como os produtores que vendem aqui na feirinha”, finalizou Ewlle.

A feirinha Agroecológica acontece no Centro Administrativo da Prefeitura de Aracaju, localizado na rua Frei Luís Canelo de Noronha, nº 42, Conj. Costa e Silva, das 08h30 às 11h30, na quarta-feira, a cada 15 dias. Nestas primeiras edições, a feira será aberta apenas para servidores da sede da prefeitura, posteriormente, poderá ao público externo.

Foto: Mateus Souza/Assistência Social