Feira apresenta as novidades do setor de festas e eventos infantis em Aracaju

A principal feira do setor em Sergipe acontecerá de 10 a 19 de maio e reunirá 47 expositores no Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

Promover experiências singulares e realizar sonhos. É com este propósito que, a partir desta sexta-feira, 10 de maio, as principais empresas e os mais talentosos profissionais do segmento de festas infantis de Sergipe estarão reunidos no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). Durante a Decor Feiras & Eventos, 47 expositores apresentarão as novidades do setor e estarão com ofertas e condições especiais para a contratação dos serviços e aquisição de produtos. A feira acontecerá na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo, até o dia 19 de maio, funcionando de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 13h às 20h. O acesso será gratuito e a programação também contará com sorteios, oficinas, rodas de conversa e ação solidária.

Os visitantes que fecharem contratos durante o evento terão a oportunidade de participar do sorteio de um tablet. “A cada R$150 em contrato fechado com um dos nossos expositores, o cliente ganhará um cupom para concorrer a um tablet Samsung. O sorteio será realizado no dia 19 de maio”, explica Daniela Meneleu, organizadora da Decor Feiras & Eventos.

Além de encontrar, em um único lugar, tudo o que precisa para realizar a festa dos sonhos dos filhos e outros entes queridos, o público poderá participar de oficinas e bate-papos gratuitos, além de apreciar desfiles e degustar doces e comidinhas deliciosas preparadas por prestigiados buffets e confeiteiros. Decoração, personalizados, lembrancinhas, design de balões, cake design, confeitaria, buffet, recreação, design gráfico, comunicação visual, fotografia e filmagem são alguns dos segmentos de fornecedores que estarão em exposição na principal feira de festas infantis do Estado.

Premiação e solidariedade

Como reconhecimento da importância das empresas e profissionais que fazem o mercado de eventos sociais e cerimônias, a Decor Feira & Eventos premiará os melhores fornecedores de festas infantis em Sergipe. A solenidade de entrega do Troféu Decor acontecerá no dia 14 de maio, às 20 horas, na Praça de Eventos Ipê.

“Além de promover a socialização e a construção de memórias afetivas inesquecíveis, o segmento de festas e eventos desempenha um papel relevante na economia brasileira”, destaca Daniela Meneleu. De acordo com a Associação Brasileira de Eventos (Abrafesta), o setor formado, em sua maioria, por pequenas empresas e profissionais liberais gera milhares de empregos e responde por cerca de 4% do PIB nacional.

A Decor Feiras & Eventos também abrirá espaço para a solidariedade. De 10 a 19 de maio, a população poderá doar cobertores e agasalhos que serão destinados às famílias do Rio Grande do Sul.

Decor Feira & Eventos

O quê? A principal feira de festas infantis de Sergipe reunirá 47 expositores que apresentarão as principais novidades do setor e estarão com ofertas e condições especiais de pagamento. A programação contará também com sorteio de tablet, oficinas, bate-papos e degustações.

Quando? De 10 a 19 de maio de 2024. Segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 13h às 20h.

Onde? Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Divulgação

Lotti+Caldas Comunicação