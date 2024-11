Feira da Agricultura Familiar Itinerante acontece nesta quinta

Nesta quinta-feira, 14, o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) será palco da Feira da Agricultura Familiar Itinerante, organizada pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic). A ação, que promove os produtos de diversos agricultores e artesãos sergipanos, acontece no pátio da sede da instituição, das 8h às 13h.

Com a Feira da Agricultura Familiar Itinerante, o Governo de Sergipe, por meio da Seasic, dá mais visibilidade à produção agrícola sergipana, com uma ampla variedade de produtos que representam as macrorregiões do estado, bem como facilita o acesso da população a alimentos saudáveis e agroecológicos. A ação também oferta aos consumidores artesanatos de vários territórios sergipanos.

“Para nós do Ipesaúde é uma alegria receber a Feira da Agricultura Familiar. Uma iniciativa excelente de valorização dos agricultores familiares e artesãos, oferecendo um ambiente digno e acessível para a comercialização direta de seus produtos. Esse projeto impulsiona a geração de renda, estimula a preservação e promoção da cultura local e, ao mesmo tempo, contribui para o acesso da população a alimentos saudáveis e de qualidade”, ressalta a assessora da Diretoria de Promoção à Saúde (Dirpros) do Ipesaúde, Roberta Barbosa.

Desde setembro deste ano, a Seasic promove a Feira da Agricultura Familiar Itinerante, que vem circulando por vários espaços públicos e tem o intuito de ampliar o tradicional evento que acontece na primeira quarta-feira do mês, na sede da Secretaria Estadual, em parceria com a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan Estadual).

Serviço

O que: Feira da Agricultura Familiar Itinerante

Quando: 14 de novembro de 2024 (quinta-feira)

Horário: das 8h às 13h

Onde: na sede do Ipesaúde, localizada na Rua Campos, nº 177, Bairro São José, em Aracaju.

Foto: Ascom /Seasic