Feira da Agricultura Familiar Itinerante chega à Cehop

Na manhã desta quinta-feira, 23, a Feira da Agricultura Familiar Itinerante chegou à Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop). A ação integra os programas de segurança alimentar e inclusão produtiva da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) que contribuem para o fortalecimento da agricultura familiar e para o empreendedorismo entre os sergipanos.

A secretária da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destaca a variedade de produtos expostos na feira; segundo ela, eles representam as macrorregiões de Sergipe e a diversidade de produtos oriundos da agricultura familiar, agroecológicos e artesanais de todo o estado.

“A Feira da Agricultura Familiar reflete o potencial produtivo do nosso estado e valoriza as práticas sustentáveis. Também é um espaço de visibilidade para os agricultores e artesãos, pois permite que comercializem os produtos cultivados e produzidos por eles, fortalecendo a economia local e a geração de renda”, declara a secretária.

Nesse sentido, a diretora de Segurança Alimentar e Inclusão Produtiva da Seasic, Sabrina Oliveira, ressaltou a intensa participação dos servidores e funcionários da Cehop na feira, o que incentiva os feirantes a diversificarem cada vez mais os produtos comercializados. “A cada feira os vendedores se reinventam e trazem produtos cada vez melhores e novidades. Hoje, temos expositores de artesanato, culinária, produtos orgânicos e mudas ornamentais. os itens são bem representativos do povo sergipano e da sua cultura, como a mangaba, que é bem forte aqui no estado”, afirma.

O servidor José Carlos Azevedo, integrante da equipe da Cehop há mais de 40 anos, não escondeu a curiosidade ao conferir cada produto artesanal exposto na feira. Na ocasião, ele aproveitou para adquirir sabonetes artesanais. “Sou um funcionário antigo e gosto muito do meu ambiente de trabalho. Achei formidável encontrar produtos naturais que vêm do campo, e eu dou muito valor ao material natural. Além de estar muito bem organizada, com material bom, produtos bons vindo diretamente do campo”, relatou.

A presidente da Associação dos Empregados da Cehop, Valdilene Oliveira Martins, destacou a importância do caráter interativo do evento. “É importante a interação entre os funcionários, os servidores e os prestadores de serviço, todo mundo que aqui trabalha, pois temos um momento para conhecer as coisas maravilhosas que a nossa terra tem. Os talentos, a comida, a gastronomia, os objetos que estão sendo vendidos aqui”, conclui.

Foto: Irla Costa