Feira da Agricultura Familiar Itinerante chega à Sergas e fortalece produção local

A Feira da Agricultura Familiar Itinerante chegou, nesta quinta-feira, 27, à sede da Sergipe Gás S/A (Sergas), levando uma variedade de produtos frescos e artesanais diretamente das mãos dos pequenos produtores para os consumidores. A iniciativa, realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), tem como objetivos fomentar a comercialização dos produtos da agricultura familiar e fortalecer a economia local.

Durante o evento, os servidores da Sergas e visitantes tiveram a oportunidade de adquirir itens como frutas, verduras, legumes, mel, pães caseiros, doces, queijos e artesanato produzido por agricultores sergipanos. A feira busca ampliar os canais de venda dos pequenos produtores, garantindo mais visibilidade e valorização do trabalho desenvolvido no campo.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou a importância da iniciativa para fortalecer a segurança alimentar e a economia rural. “A Feira da Agricultura Familiar Itinerante tem cumprido um papel essencial ao proporcionar espaços de comercialização direta, sem intermediários, permitindo que os agricultores ampliem sua renda e, ao mesmo tempo, a população tenha acesso a alimentos frescos e de qualidade”, afirmou.

A ação faz parte de uma estratégia da Seasic para incentivar a agricultura familiar e promover a inclusão produtiva, garantindo que os agricultores tenham oportunidades de geração de renda. Além disso, o projeto contribui para a difusão de hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis entre os consumidores.

A expositora Luciene Oliveira compartilhou sua experiência ao visitar a feira. “Acho importantíssimo, porque se o cidadão tivesse conhecimento da alimentação que vocês fazem aqui como é boa para a saúde, todo mundo só consumiria ela”, comenta.

Outra expositora participante da feira foi Maria dos Prazeres, do assentamento de Vanderlei. “Estamos aqui representando a agricultura familiar, trazendo um doce leite que está sendo premiado; foi premiado por Glória, e ganhamos também o ouro agora no Sealba, pelo concurso de queijos. E para nós é importante estar aqui nessa feira trazendo a agricultura, trazendo os orgânicos e trazendo também o setor OCS com esses certificados”, afirma.

A Feira da Agricultura Familiar Itinerante continua a percorrer diversos espaços públicos e privados, levando o melhor da produção agrícola local a um número cada vez maior de consumidores, fortalecendo, assim, a economia solidária e a inclusão produtiva dos agricultores familiares em Sergipe.

Foto: Natália Magalhães