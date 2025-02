Feira da Agricultura Familiar Itinerante chega ao DER, em Aracaju

Na manhã desta quinta-feira, 13, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) levou a Feira da Agricultura Familiar Itinerante para o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER). A iniciativa integra a Diretoria de Segurança Alimentar e Inclusão Produtiva, que leva a feita aos espaços públicos do Governo do Estado, com o intuito de promover os produtos agroecológicos e o empreendedorismo sergipano. Na próxima quinta-feira, 20, a Feira stará no Tribunal de Contas do Estado (TCE), a partir das 8h.

“Ao longo das edições, a Seasic tem proporcionado aos servidores e à comunidade local acesso a uma variedade de produtos agroecológicos, artesanatos e alimentos saudáveis, fortalecendo a economia local e promovendo a inclusão social”, ressalta a secretária de Estado da Assistência Social e Inclusão, Érica Mitidieri. A feira itinerante tem percorrido diversos órgãos estaduais, ampliando a visibilidade da produção agrícola sergipana e incentivando o consumo consciente de produtos locais.

Entre os expositores da feira, a artesã e empreendedora Mayres Santos destaca que a Feira da Agricultura Familiar é uma ótima oportunidade de divulgação do seu trabalho. “É sempre com muita gratidão que participo das feiras, pois é um momento muito importante de levar a nossa produção e criação para diversos lugares”, afirma.

Sobre a feira

A Feira da Agricultura Familiar Itinerante tem sido uma grande oportunidade para promover a inclusão produtiva e fortalecer a segurança alimentar no estado de Sergipe. De acordo com a diretora de segurança alimentar e inclusão produtiva, Sabrina Oliveira, a ação busca valorizar a produção local de agricultores familiares, possibilitando o acesso aos alimentos saudáveis, agroecológicos e produtos artesanais que são fundamentais para a economia local. “Ao apoiar a circulação dessas feiras por diferentes locais, a Seasic está possibilitando que mais pessoas adquiram produtos frescos e de qualidade, além de incentivar os pequenos produtores a se fortalecerem economicamente”, informa.

Foto: Matheus Cordeiro