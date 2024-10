Feira da Agricultura Familiar Itinerante movimenta sede da PGE

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE-SE) sediou nesta quinta-feira, 17, a 6ª edição da Feira da Agricultura Familiar Itinerante, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic). O objetivo do evento foi pautado em promover o comércio direto entre artesãos, comerciantes e a comunidade local.

Além de beneficiar os servidores que tiveram acesso a produtos frescos e itens artesanais de diversas regiões de Sergipe, a Feira serviu também como um estímulo ao fortalecimento da economia rural e ao consumo consciente. O procurador-geral do Estado, Carlos Pinna Júnior, enalteceu a relevância que o projeto traz não apenas para o engajamento da população quanto ao consumo direto de produtores locais, como também para a valorização dos próprios comerciantes e de sua arte.

“Foi um sucesso. Essa ação trouxe para o público da PGE um pouco da cultura e do trabalho tão rico que é desempenhado pelos agricultores, produtores e artesãos do nosso estado, que merecem ser valorizados. É mais um compromisso que o Estado assume diante da população, e a PGE tem orgulho em poder fazer parte e contribuir para essa iniciativa tão significativa”, ressaltou.

Quem também exaltou a parceria e a iniciativa foi a secretária da Assistência Social, Inclusão e Cidadania da Seasic, Érica Mitidieri. “Hoje, mais uma edição da Feira Itinerante da Seasic, desta vez na PGE. Nós agradecemos pela recepção e pelo acolhimento, e somos gratos a todo time da PGE que veio prestigiar, ver de perto um pouco dessa cultura, e aprender e conhecer um pouco mais sobre os produtos orgânicos e outros itens aqui presentes”, pontuou.

Victória Demasi está na lista de servidores que aproveitaram a oportunidade para passear entre as bancas, observando atentamente cada detalhe dos produtos expostos e aproveitando também para adquirir alguns.

“Achei muito interessante, ainda mais por estar dentro da PGE, proporcionando esse contato que a gente geralmente não consegue ter, às vezes nem mesmo no fim de semana. Tinham muitos produtos diferentes, e os comerciantes explicaram com atenção como cada item é produzido. Foi realmente muito bom”, compartilhou.

A artesã de Costura Criativa, Maria Gildete Martins, participa sempre das edições do projeto e demonstra satisfação com a iniciativa. “É uma ação que vale muito a pena. A gente sempre fica na expectativa de poder expor o nosso trabalho. Comecei no artesanato logo após o nascimento de minha filha e tem sido muito gratificante. Minha vida é o artesanato”, disse ela, que está na profissão há oito anos.

