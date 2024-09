Feira da Agricultura Familiar Itinerante tem sucesso de público

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) realizou nesta quinta-feira, 19, a Feira da Agricultura Familiar Itinerante, uma ampliação do tradicional evento que acontece mensalmente na sede da pasta. A primeira edição da nova modalidade iniciou na sede da Secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seduc).

Com a expansão, a Feira da Agricultura Familiar passará a circular por diversos espaços públicos, sendo uma ótima oportunidade para que mais pessoas conheçam a diversidade de produtos que representam cada uma das macrorregiões do estado. De acordo com a primeira-dama e secretária da Assistência Social, Érica Mitidieri, o propósito da versão itinerante é tornar a feira cada vez mais conhecida e como uma opção para adquirir alimentos de qualidade.

“Estamos muito felizes com o sucesso da expansão da Feira da Agricultura Familiar, que agora acontece em diferentes locais todas as quintas-feiras. Essa iniciativa nos permitiu atender a mais pessoas, promovendo um importante incentivo econômico para os agricultores, e esse retorno tem sido incrível. Estamos animados para continuar levando a feira a novos espaços”, aponta a secretária Érica Mitidieri.

O vice-governador e secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, comemorou o fato de a Seduc ter sido o primeiro local a receber a feira itinerante e seus expositores. “É um ambiente que tem muitas pessoas trabalhando e traz a oportunidade de adquirir produtos direto do campo para a mesa do consumidor, e também produtos como doces, bordados, pois a feira tem um leque mais amplo de produção da agricultura familiar“, destaca.

Fortalecimento da agricultura familiar

Com a Feira da Agricultura Familiar Itinerante, a Seasic tem reafirmado o seu compromisso com os agricultores familiares ao apoiar a comercialização dos seus produtos para a população. Além disso, a pasta tem promovido o acesso a alimentos saudáveis a mais pessoas.

Para uma das agricultoras de Estância, Dona Cristineide Carvalho, a feira representa uma ótima oportunidade de geração de renda com o que produz diariamente em suas plantações. “Está sendo maravilhoso, é bom que continue sempre assim. Tive bons resultados de venda, apesar de ser o primeiro dia, vendi quase tudo”, conta.

As próximas edições ocorrerão às quintas-feiras, e os novos locais serão anunciados antecipadamente por meio das redes sociais e do site da Seasic. Contudo, vale ressaltar que o evento continua a acontecer na sede da Seasic na primeira quarta-feira do mês.

Foto: Thiago Santos