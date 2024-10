Feira da NEW Intercâmbio reúne instituições de ensino do Canadá

Evento gratuito acontece nesta quinta e oferece programas para diversos tipos de intercâmbio

No próximo dia 10, das 14h às 20h, o RioMar Aracaju receberá a feira de intercâmbio da NEW Intercâmbio, evento que promete aproximar estudantes e profissionais de diversas oportunidades de estudo no Canadá. A feira reunirá representantes de mais de dez renomadas instituições de ensino, que estarão disponíveis para tirar dúvidas e oferecer orientações personalizadas sobre programas de intercâmbio. O evento é uma oportunidade para quem deseja conhecer mais sobre cursos de idiomas, graduação, pós-graduação e programas profissionalizantes no Canadá.

Entre os colleges que marcarão presença, estão Centennial College, Canadore College, ILAC International College e Tamwood Careers, que oferecem uma ampla gama de cursos para maiores de 18 anos voltados para o desenvolvimento profissional e acadêmico.

A feira também contará com a participação de escolas de inglês especializadas no ensino de idiomas para estrangeiros: Royal Canadian Institute of International Studies, St. George International College, ILAC, Tamwood e Hansa. Essas escolas são ideais para quem busca aprimorar suas habilidades linguísticas e facilitar sua inserção em universidades e no mercado de trabalho internacional.

Além de conversar diretamente com representantes das instituições, os participantes poderão aprender mais sobre a cultura canadense com o time da NEW, que conta com pessoas que moram no Canadá. A feira é uma oportunidade imperdível para conhecer as melhores opções de intercâmbio e dar o primeiro passo rumo a uma experiência transformadora.

A feira contará também com expositores da Retrô Games Sergipe, que trarão ainda mais entretenimento e diversão para o evento. O acesso ao evento é gratuito e acontecerá no piso L2, entre a Preçolândia e a Camicado.

Foto GettyImages

Lotti+Caldas Comunicação